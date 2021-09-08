В Минагрополитики Украины назвали продукты, которые подешевели

Картофель за год подешевел на 14% Фото: pixabay.com

В релизе отметили, что отпускные цены производителей на продукты питания за последний месяц оставались стабильными.

"Наблюдается тенденция к снижению средних цен на овощи. Относительно прошлого года на 14% снизились цены на картофель, а по сравнению с прошлым месяцем на 16% снизились цены на морковь и свеклу, на 7% – на картофель, на 4% подешевели капуста и лук. Цены на сливочное и подсолнечное масло и сахар не выросли", – заявили в министерстве.

По большинству критических для населения продуктов питания цены за год выросли в пределах инфляции. Свинина подорожала на 5%, молоко высшего сорта – на 2%, курятина – на 3%, уточнили в Минагрополитики.