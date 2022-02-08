В Минэкономики рассказали, что делает государство для инвестиционной привлекательности Украины

"На встрече речь шла о важных для бизнеса вопросах – сбалансированности фискальной политики государства, прозрачном регулировании торговли, пищевой и фармацевтической продукции, необходимости обновления трудового законодательства", – отметила она.

Свириденко подчеркнула, что экономика страны демонстрирует тенденцию к стабильному росту: 2021 год показал рост ВВП на уровне 3,2%, также Украина имела самый высокий долларовый ВВП за всю историю – почти $200 млрд. Вице-премьер сообщила, что приоритетным для Украины остается наращивание экспорта – прежде всего, через регион Пан-Евро-Мед. Этому будет способствовать заключенное недавно соглашение о зоне свободной торговли с Турцией, считает она.

"Также важно предусмотреть доступ бизнеса к экспортному кредитованию через Экспортно-кредитное агентство, для этого уже есть зафиксированное финансирование в государственном бюджете", – отметила министр.

Еще одно направление – уменьшение государственного сектора путем привлечения частных инвесторов и открытой приватизации. Для этого проводится и совершенствуется корпоративная реформа, идет работа по повышению эффективности правительственного Номинационного комитета. К процессу активно привлечены международные партнеры.

Свириденко также проинформировала о старте в этом году проектов, аналогов которых в Украине раньше не было.

Среди них: термомодернизация зданий, доступная ипотека под 5%, а также проект орошения земель на юге Украины, проект "Машиностроение: кредитование и лизинг 5%", через который государство будет стимулировать украинское судо- и машиностроение путем долгого лизинга.

"Эти мероприятия и проекты стимулируют спрос на стратегически важные отрасли экономики, улучшают инвестиционный климат и направлены на улучшение благосостояния граждан. Вопреки всем внешним угрозам мы остаемся сильными изнутри", – добавила Свириденко.