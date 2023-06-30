В МВФ рассказали, каких реформ ждут от Украины для предоставления новых траншей

"В течение следующего полугодия мы будем смотреть на структурные реформы, которые реализуются", – сказал Грей.

По его словам, "одними из самых важных" будут реформы управления и борьбы с коррупцией. В частности, до конца июля Фонд ждет возобновления обязательной процедуры декларирования состояний для украинских чиновников и принятия законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс.

К концу сентября программой определен "ориентир" по внесению изменений в законодательство Украины о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В декабре МВФ ждет от Украины принятия базового законодательства, которое должно усилить автономию антикоррупционной прокуратуры.

"Это все важные реформы", – подчеркнул представитель МВФ.

Помимо этого, ключевой задачей остается разработка бюджета на 2024 год, отвечающего целям программы, а также политике макроэкономической устойчивости. Грей уточнил, что работа в этом направлении начнется в ближайшие недели.