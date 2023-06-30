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В МВФ рассказали, каких реформ ждут от Украины для предоставления новых траншей

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Исполнительный совет МВФ утвердил новую программу финансирования Украины на $15,6 млрд 31 марта
Исполнительный совет МВФ утвердил новую программу финансирования Украины на $15,6 млрд 31 марта
Фото: depositphotos.com

Международный валютный фонд ожидает, что на следующем этапе программы расширенного финансирования EFF власти Украины примут законодательные изменения, направленные на борьбу с коррупцией. Об этом 29 июня "Укринформу" заявил глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей.

"В течение следующего полугодия мы будем смотреть на структурные реформы, которые реализуются", – сказал Грей.

По его словам, "одними из самых важных" будут реформы управления и борьбы с коррупцией. В частности, до конца июля Фонд ждет возобновления обязательной процедуры декларирования состояний для украинских чиновников и принятия законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс.

К концу сентября программой определен "ориентир" по внесению изменений в законодательство Украины о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В декабре МВФ ждет от Украины принятия базового законодательства, которое должно усилить автономию антикоррупционной прокуратуры.

"Это все важные реформы", – подчеркнул представитель МВФ.

Помимо этого, ключевой задачей остается разработка бюджета на 2024 год, отвечающего целям программы, а также политике макроэкономической устойчивости. Грей уточнил, что работа в этом направлении начнется в ближайшие недели.

Контекст:

Исполнительный совет МВФ утвердил новую программу финансирования Украины на $15,6 млрд 31 марта. Она является частью большого пакета поддержки Украины международными партнерами общей стоимостью $115 млрд. Первый транш по этой программе ($2,7 млрд) МВФ перечислил Украине 3 апреля. 

Четырехлетняя программа состоит из двух этапов. Первый, рассчитанный на 2023–2024 годы, направлен на выполнение бюджетных показателей и усиление мобилизации доходов. Для этого будут необходимы поддержка валютных резервов и содействие долгосрочной финансовой стабильности. Также власти Украины обязуются продолжать реформы и борьбу с коррупцией. Второй этап будет направлен на закрепление макроэкономической стабильности, поддержку послевоенной реконструкции и ускорение вступления Украины в Европейский союз.

29 июня МВФ одобрил немедленное выделение Украине второго транша в размере $890 млн по программе расширенного финансирования EFF.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, коррупция, МВФ, реформы, законодательство, власть, Гэвин Грей
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