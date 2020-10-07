В "Нафтогазі" отреагировали на публикации об убытках на 75 млрд грн

НАК "Нафтогаз України" не получал окончательных результатов аудита, проведенного Госаудитслужбой, рассказал глава правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев в эфире канала "Украина 24" 6 октября.
"Мы видели определенные проекты. Мы видели часть замечаний. Окончательные акты аудиторов мы не получили и не могли получить, потому что мы находимся в процессе предоставления нами замечаний [Госаудиторской службе]. Мы предоставили наши замечания и ожидаем получения окончательных актов", – сказал он.
Коболев отметил, что Госаудиторская служба опровергла информацию о выводах аудита. "Она и правда не соответствует действительности", – добавил глава правления НАК.
"Если говорить о проблемах, указанных в публикации ["Экономической правды"], они хорошо известны еще с 2018 года. Природой этих проблем есть один обидный факт: что в 2018 году финплан "Нафтогазу", который мы не единожды подавали правительству, не был утвержден. Там вопрос идет не об убытках, а о том, имел ли "Нафтогаз" право относить к расходам на резерв так называемых сомнительных долгов. Тут ответ банален: украинское законодательство требует от нас относить на резерв сомнительных долгов все задолженности, которые мы считаем маловероятными для получения с потребителей", – сказал он.
Коболев отметил, что такие долги возникли вследствие действия режима ПСО (возложение специальных обязанностей) в 2016–2019 годах.
Агентству "Интерфакс-Украина" в компании заявили, что задержка с выплатой дивидендов в 2018 году связана с несвоевременным обнародованием соответствующего распоряжения Кабинета Министров.
6 октября "Экономическая правда", ссылаясь на итоговый документ аудита в НАК, сообщила, что проверка в "Нафтогазі" обнаружила финансовые отклонения на более чем 225 млрд грн, что привело к прямым убыткам госбюджета на 75 млрд грн.
В Госаудитслужбе сообщили, что контрольное мероприятие в НАК действительно проводили, но публикации в СМИ о выводах аудита назвали "субъективными и не соответствующими действительности".
2019 год "Нафтогаз" закончил с чистой прибылью после налогообложения в размере 63,3 млрд грн. Предприятия компании добыли 16,1 млрд м³ газа (78% общей добычи газа в Украине) и обеспечили транзит 89,6 млрд м³ газа.
За январь – июнь 2020 года "Нафтогаз" получил чистый убыток в размере 11,541 млрд грн. Такие результаты работы в компании объяснили пандемией коронавируса и снижением цен на нефть и газ.