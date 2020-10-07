В "Нафтогазі" отреагировали на публикации об убытках на 75 млрд грн

"Экономическая правда", ссылаясь на итоговый документ аудита в НАК "Нафтогаз України", сообщила, что проверка обнаружила финансовые отклонения на более чем 225 млрд грн, которые привели к прямым убыткам на 75 млрд грн. Глава правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев вслед за Госаудитслужбой заявил, что эта информация не соответствует действительности.

НАК "Нафтогаз України" не получал окончательных результатов аудита, проведенного Госаудитслужбой, рассказал глава правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев в эфире канала "Украина 24" 6 октября.

"Мы видели определенные проекты. Мы видели часть замечаний. Окончательные акты аудиторов мы не получили и не могли получить, потому что мы находимся в процессе предоставления нами замечаний [Госаудиторской службе]. Мы предоставили наши замечания и ожидаем получения окончательных актов", – сказал он.

Коболев отметил, что Госаудиторская служба опровергла информацию о выводах аудита. "Она и правда не соответствует действительности", – добавил глава правления НАК.

"Если говорить о проблемах, указанных в публикации ["Экономической правды"], они хорошо известны еще с 2018 года. Природой этих проблем есть один обидный факт: что в 2018 году финплан "Нафтогазу", который мы не единожды подавали правительству, не был утвержден. Там вопрос идет не об убытках, а о том, имел ли "Нафтогаз" право относить к расходам на резерв так называемых сомнительных долгов. Тут ответ банален: украинское законодательство требует от нас относить на резерв сомнительных долгов все задолженности, которые мы считаем маловероятными для получения с потребителей", – сказал он.

Коболев отметил, что такие долги возникли вследствие действия режима ПСО (возложение специальных обязанностей) в 2016–2019 годах.

Агентству "Интерфакс-Украина" в компании заявили, что задержка с выплатой дивидендов в 2018 году связана с несвоевременным обнародованием соответствующего распоряжения Кабинета Министров.

6 октября "Экономическая правда", ссылаясь на итоговый документ аудита в НАК, сообщила, что проверка в "Нафтогазі" обнаружила финансовые отклонения на более чем 225 млрд грн, что привело к прямым убыткам госбюджета на 75 млрд грн.

В Госаудитслужбе сообщили, что контрольное мероприятие в НАК действительно проводили, но публикации в СМИ о выводах аудита назвали "субъективными и не соответствующими действительности".

2019 год "Нафтогаз" закончил с чистой прибылью после налогообложения в размере 63,3 млрд грн. Предприятия компании добыли 16,1 млрд м³ газа (78% общей добычи газа в Украине) и обеспечили транзит 89,6 млрд м³ газа.

За январь – июнь 2020 года "Нафтогаз" получил чистый убыток в размере 11,541 млрд грн. Такие результаты работы в компании объяснили пандемией коронавируса и снижением цен на нефть и газ.