В октябре в Украине количество домохозяйств с задолженностью за газ выросло на 60%

Наиболее критическая ситуация с задолженностью сложилась в Донецкой, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях, долги жителей каждого из этих регионов превышают 2 млрд грн, отметили в Ассоциации поставщиков энергоресурсов.

Количество домохозяйств в Украине, у которых есть долги за газ, в октябре выросло до 60% по сравнению с предыдущими периодами. Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил первый заместитель главы правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов (АПЭ) Евгений Нацвин-Степанов. Ассоциация объединяет 30 поставщиков природного газа, отмечает агентство.

"Учитывая, что в течение лета – начала осени потребители постепенно погашали долги, накопленные за предыдущий отопительный сезон, а сентябрь отличался низким потреблением, то ситуация с долгами выглядела более оптимистично. Сейчас же, по итогам октября, ситуация с оплатой ресурса стремительно ухудшается: по обобщенным данным членов ассоциации, количество домохозяйств-должников увеличилось до 60%", – сказал он.

Одной из причин накапливания долгов стал запрет из-за карантина отключать должников, штрафовать их и начислять пеню.

"Закон №530-IX лишил поставщиков одного из самых весомых рычагов воздействия на должников – возможности ограничения и отключения за неуплату. В результате значительное количество граждан просто перестало платить за потребленные ресурсы", – объяснил Нацвин-Степанов.

Долги за газ составляют значительную долю в общей структуре задолженности бытовых потребителей жилищно-коммунальных услуг.

"По данным Государственной службы статистики Украины, долг населения за потребленный природный газ и услугу по его доставке на начало октября 2020 года превысил 21,1 млрд грн из общего долга населения за жилищно-коммунальные услуги в объеме 54,3 млрд грн. При этом долги за тепло и горячую воду по состоянию на 30 сентября составили 16,3 млрд грн, за поставку и распределение электроэнергии – 4,98 млрд грн", – рассказал он.

Больше всего накопили задолженности за газ жители Донецкой, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областей, долг каждого из этих регионов превысил 2 млрд грн, а лучше всего бытовые потребители платят за газ в Ровенской, Кировоградской и Черкасской областях, отметил заместитель главы правления АПЭ. Он предупредил, что если ситуацию не исправить, коллапс может наступить в разгар отопительного сезона, и чем больше сумма долга – тем сложнее его погасить.

"По окончании карантинных ограничений встанет вопрос прекращения газоснабжения неплательщикам и будут приняты меры взыскания задолженности в судебном порядке, а также другие нежелательные последствия", – подчеркнул Нацвин-Степанов.