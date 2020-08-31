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Газсбыты РГК синхронно выставляют цены, и уже дают повод Антимонопольному комитету рассматривать факты нарушения – эксперт

На рынке газа очевидны признаки картельного сговора, и Антимонопольный комитет должен это рассматривать, заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

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Харченко: Регулятор при желании может жестко действовать
Харченко: Регулятор при желании может жестко действовать
Фото: lb.ua

Компании группы "Региональная газовая компания" (РГК) Дмитрия Фирташа синхронно нарушают правила, установленные Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и регулятор уже отреагировал на эти нарушения, заявил в комментарии "24 каналу" директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

"Газсбыты РГК синхронно выставляют цены, и уже дают повод АМКУ рассматривать факты нарушения антимонопольного законодательства. НКРЭКУ уже отреагировала на первые попытки нарушений, что позитивно. И регулятор при желании может жестко действовать. Я думаю, стоит подождать реакции и регулятора, и АМКУ, так как очевидны признаки картельного сговора, и АМКУ должен это рассматривать", – сказал он.

Харченко убежден, что и НКРЭКУ, и АМКУ должны "быть внимательнее" и своевременно реагировать на нарушения.

"В ситуации, когда на рынке есть монополист, потому что РГК исторически контролирует порядка 85% газсбытов, к такому монополисту должно быть больше внимания. Регулятор должен реагировать на его действия как можно быстрее", – подчеркнул эксперт.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика.

"Нафтогаз" обнародовал тарифные планы "Годовой" и "Месячный". Контракт на один месяц в сентябре можно заключить по цене 4,7 грн за м³, при заключении контракта на год в период с 16-го по 30 сентября цена составит 5,24 грн за м³. 

Теги: газ, Александр Харченко, цены, АМКУ, тарифы, жилищно-коммунальные услуги, Антимонопольный комитет, НКРЭКУ, цена
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