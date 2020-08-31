Газсбыты РГК синхронно выставляют цены, и уже дают повод Антимонопольному комитету рассматривать факты нарушения – эксперт

На рынке газа очевидны признаки картельного сговора, и Антимонопольный комитет должен это рассматривать, заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Компании группы "Региональная газовая компания" (РГК) Дмитрия Фирташа синхронно нарушают правила, установленные Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и регулятор уже отреагировал на эти нарушения, заявил в комментарии "24 каналу" директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

"Газсбыты РГК синхронно выставляют цены, и уже дают повод АМКУ рассматривать факты нарушения антимонопольного законодательства. НКРЭКУ уже отреагировала на первые попытки нарушений, что позитивно. И регулятор при желании может жестко действовать. Я думаю, стоит подождать реакции и регулятора, и АМКУ, так как очевидны признаки картельного сговора, и АМКУ должен это рассматривать", – сказал он.

Харченко убежден, что и НКРЭКУ, и АМКУ должны "быть внимательнее" и своевременно реагировать на нарушения.

"В ситуации, когда на рынке есть монополист, потому что РГК исторически контролирует порядка 85% газсбытов, к такому монополисту должно быть больше внимания. Регулятор должен реагировать на его действия как можно быстрее", – подчеркнул эксперт.

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