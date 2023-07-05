По прогнозу Минэкономики, рост цен на топливо будет плавным, резкого скачка не ожидают Фото: ЕРА

"Мы видим и прогнозируем вместе с операторами АЗС, что до конца июля рост будет на 5 грн на дизтопливо и 7–8 грн – на бензин", – сказала она.

По словам вице-премьера, арифметически рост цен может составить до 8 грн/л на дизтопливо, и до 11 грн/л – на бензин.

Накопленные запасы горючего и отсутствие дефицита не должны привести к резкому росту цен, считают в Минэкономики.

"Мы видим, что не будет резкого роста цены. Есть несколько факторов – нет дефицита, есть запасы, рынок в Европе залит ресурсом, поэтому резких скачков не будет. Многое, конечно, зависит от ценовой конъюнктуры в мире, но сегодня мы не ожидаем резких колебаний", – спрогнозировала министр экономики.