"Мы видим и прогнозируем вместе с операторами АЗС, что до конца июля рост будет на 5 грн на дизтопливо и 7–8 грн – на бензин", – сказала она.
По словам вице-премьера, арифметически рост цен может составить до 8 грн/л на дизтопливо, и до 11 грн/л – на бензин.
Накопленные запасы горючего и отсутствие дефицита не должны привести к резкому росту цен, считают в Минэкономики.
"Мы видим, что не будет резкого роста цены. Есть несколько факторов – нет дефицита, есть запасы, рынок в Европе залит ресурсом, поэтому резких скачков не будет. Многое, конечно, зависит от ценовой конъюнктуры в мире, но сегодня мы не ожидаем резких колебаний", – спрогнозировала министр экономики.
С 1 июля в Украине к довоенному уровню вернулись размер акциза и налог на добавленную стоимость на топливо. Эксперты прогнозировали, что это приведет к существенному росту цен на горючее: бензин может подорожать на 10–15 грн/л, дизтопливо – на 6–10 грн/л, сжиженный газ прибавит в цене до 5 грн/л.
По информации портала enkorr, за первые три дня июля цены на бензин и дизтопливо поднялись на 1–5 грн/л.