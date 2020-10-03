В Швейцарии установят самую высокую в мире минимальную заработную плату

Минимальная заработная плата работника кантона Женева в Швейцарии без вычета налогов может составить около €4 тыс.

Уровень минимального вознаграждения работников кантона Женева после повышения превысит уровень всех стран в мире Фото: pixabay.com

Швейцарцы на референдуме, который проходил в конце сентября, поддержали введение минимальной почасовой оплаты труда на уровне 23 швейцарских франков (примерно €21) без вычета налогов. Об этом пишет Euronews.

В Швейцарии стандартная продолжительность рабочей недели – 42 часа, таким образом минимальная зарплата работника без вычета налогов может составить около €4 тыс.

Повышение заработной платы коснется ориентировочно 30 тыс. человек, из которых две трети – женщины, говорится в сообщении.

Уровень минимального вознаграждения работников кантона Женева теперь превысит уровень всех европейских соседей Швейцарии. К примеру, в Люксембурге минимальная зарплата без вычета налогов составляет €2142, во Франции – €1539.

При этом стоимость уровня жизни в Швейцарии очень высокая, отмечается в сообщении. В частности, очень дорого обходится аренда жилья и медицинское страхование.

С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине повысилась на 13,2% и установлена на уровне 4723 грн. С 1 сентября она составляет уже 5 тыс. грн.