В суд передали дело о взяточничестве и отмывании средств, подозревается экс-депутат Рады. СМИ пишут, что Мартыненко

"14 февраля 2023 года прокурор САП направил в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины ІІІ–VIII созывов – бывшего председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности", – говорится в сообщении.

В антикоррупционной прокуратуре отметили, что экс-нардеп подозревается в получении неправомерной выгоды и отмывании средств.

"Детективы НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины. – "ГОРДОН") разоблачили факт получения бывшим нардепом в июле 2014 года €311,6 тыс. неправомерной выгоды от руководства чешской компании Škoda JS (входит в холдинг "Объединенные машиностроительные заводы", принадлежащий российскому "Газпромбанку") за продвижение интересов чешской компании в Украине", – объяснили в САП.

По ее данным, после получения средств экс-нардеп "с использованием предоставленной ему власти и служебного положения совершил ряд действий в интересах чешской компании, направленных на оплату задолженности украинскими контрагентами по контрактам, заключенным с чешской компанией".

САП не указала фамилию подозреваемого, но материалы расследования свидетельствуют о том, что речь идет об экс-нардепе от "Народного фронта" Николае Мартыненко.

Народным депутатом Мартыненко был с 1998 года по 2016-й.