В суд передали дело о взяточничестве и отмывании средств, подозревается экс-депутат Рады. СМИ пишут, что Мартыненко

"14 февраля 2023 года прокурор САП направил в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины ІІІ–VIII созывов – бывшего председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности", – говорится в сообщении.
В антикоррупционной прокуратуре отметили, что экс-нардеп подозревается в получении неправомерной выгоды и отмывании средств.
"Детективы НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины. – "ГОРДОН") разоблачили факт получения бывшим нардепом в июле 2014 года €311,6 тыс. неправомерной выгоды от руководства чешской компании Škoda JS (входит в холдинг "Объединенные машиностроительные заводы", принадлежащий российскому "Газпромбанку") за продвижение интересов чешской компании в Украине", – объяснили в САП.
По ее данным, после получения средств экс-нардеп "с использованием предоставленной ему власти и служебного положения совершил ряд действий в интересах чешской компании, направленных на оплату задолженности украинскими контрагентами по контрактам, заключенным с чешской компанией".
САП не указала фамилию подозреваемого, но материалы расследования свидетельствуют о том, что речь идет об экс-нардепе от "Народного фронта" Николае Мартыненко.
Народным депутатом Мартыненко был с 1998 года по 2016-й.
По информации детективов НАБУ, Мартыненко организовал коррупционную схему по завладению деньгами госпредприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".
В течение 2008–2012 годов "Энергоатом" провел несколько тендеров по закупке оборудования, но их условия, как считают детективы, были прописаны таким образом, что им отвечал только один участник торгов – чешская компания Škoda JS. Оборудование "Энергоатому" поставлялось по завышенным на 15–20% ценам, "торговую наценку" под видом оплаты консультационных услуг Škoda JS перевела на счета панамской компании Bradcrest. НАБУ считает, что в результате этой схемы Украинскому государству был нанесен ущерб в размере €6,4 млн.
Мартыненко подозревали также в завладении средствами государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" в размере $17,28 млн. САП передала в суд обвинительный акт по этому подозрению в мае 2018 года. Как заявляли в НАБУ в конце июля 2022 года, рассмотрение дела не завершено из-за затягивания со стороны защиты.
4 августа Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Мартыненко – его отпустили под залог в размере 2 тыс. прожиточных минимумов, составляющем 4,96 млн грн. В сентябре залог увеличили до 24 млн грн.