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В суд передали дело о взяточничестве и отмывании средств, подозревается экс-депутат Рады. СМИ пишут, что Мартыненко

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Мартыненко был депутатом Рады шести созывов
Мартыненко был депутатом Рады шести созывов
Фото: radiosvoboda.org

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины проинформировала 15 февраля в Facebook, что в суд переданы материалы уголовного производства, в котором фигурирует бывший народный депутат.

"14 февраля 2023 года прокурор САП направил в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины ІІІ–VIII созывов – бывшего председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности", – говорится в сообщении.

В антикоррупционной прокуратуре отметили, что экс-нардеп подозревается в получении неправомерной выгоды и отмывании средств.

"Детективы НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины. – "ГОРДОН") разоблачили факт получения бывшим нардепом в июле 2014 года €311,6 тыс. неправомерной выгоды от руководства чешской компании Škoda JS (входит в холдинг "Объединенные машиностроительные заводы", принадлежащий российскому "Газпромбанку") за продвижение интересов чешской компании в Украине", – объяснили в САП.

По ее данным, после получения средств экс-нардеп "с использованием предоставленной ему власти и служебного положения совершил ряд действий в интересах чешской компании, направленных на оплату задолженности украинскими контрагентами по контрактам, заключенным с чешской компанией".

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid02rSCA6sVXMvYT7weuohmH5LA71g7hKpktNqpsrKfKb4wnLciXPoCFKxnWr5ECv11rl

САП не указала фамилию подозреваемого, но материалы расследования свидетельствуют о том, что речь идет об экс-нардепе от "Народного фронта" Николае Мартыненко.

Народным депутатом Мартыненко был с 1998 года по 2016-й.

Контекст:

По информации детективов НАБУ, Мартыненко организовал коррупционную схему по завладению деньгами госпредприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

В течение 2008–2012 годов "Энергоатом" провел несколько тендеров по закупке оборудования, но их условия, как считают детективы, были прописаны таким образом, что им отвечал только один участник торгов – чешская компания Škoda JS. Оборудование "Энергоатому" поставлялось по завышенным на 15–20% ценам, "торговую наценку" под видом оплаты консультационных услуг Škoda JS перевела на счета панамской компании Bradcrest. НАБУ считает, что в результате этой схемы Украинскому государству был нанесен ущерб в размере €6,4 млн.

Мартыненко подозревали также в завладении средствами государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" в размере $17,28 млн. САП передала в суд обвинительный акт по этому подозрению в мае 2018 года. Как заявляли в НАБУ в конце июля 2022 года, рассмотрение дела не завершено из-за затягивания со стороны защиты.

4 августа Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Мартыненко – его отпустили под залог в размере 2 тыс. прожиточных минимумов, составляющем 4,96 млн грн. В сентябре залог увеличили до 24 млн грн.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: прокуратура, депутаты, расследование, Николай Мартыненко, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, САП, обвинительный акт, суд, нардеп
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