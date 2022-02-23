В Сумах открыли детский сад, построенный с нуля в рамках "Большого строительства"

“Когда речь идет о школах и детских садиках "Большого строительства", финальная точка в таких объектах – не завершение строительных работ и не акт ввода в эксплуатацию. Финальная точка в таком случае – счастливые улыбающиеся дети в этих школах и садиках”, – написал Голик.

В Сумской облгосадминистрации в ходе строительства сообщали, что в садике будет бассейн. "Информатор" писал, что проект разработали сумские дизайнеры и архитекторы, в детском саду оборудован теплый пол, подъемник для детей с инвалидностью и хорошее естественное освещение благодаря необычной строительной конструкции.