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В течение следующих 10 лет Украине нужно будет найти 4,5 млн работников – Минэкономики

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Минэкономики: Поскольку страна приближается к послевоенной эпохе восстановления общества, потребности в рабочей силе будут только расти
Минэкономики: Поскольку страна приближается к послевоенной эпохе восстановления общества, потребности в рабочей силе будут только расти
Фото: depositphotos.com

Нехватка рабочей силы в Украине была и до начала полномасштабной войны, развязанной Россией, но после того, как из-за боевых действий страну покинули 6 млн человек, экономическая ситуация в стране стала еще более критической. Об этом в релизе о на семинаре, посвященному вызовам на рынке труда, сообщило 14 июля Министерство экономики Украины.

По оценке ведомства, в течение следующих 10 лет Украине нужно будет дополнительно привлечь на рынок труда 4,5 млн работников. 

"Поскольку страна приближается к послевоенной эпохе восстановления общества, потребности в рабочей силе будут только расти, чтобы отвечать требованиям экономического восстановления", – говорится в релизе. 

Замглавы ведомства Татьяна Бережная добавила, что "восстановление рынка труда – это не результат победы [в войне], это путь к победе". 

Семинар о вызовах на рынке труда министерство провели с Международной организацией по миграции и Международной организацией труда. Организации помогают ведомству "прокладывать путь к восстановлению рынка труда". 

Контекст:

В июне 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о запуске реформы сферы занятости и сообщил, что официальных безработных в Украине будут привлекать к общественно полезным работам, если они не трудоустроятся в течение месяца. 

Согласно опросу группы "Рейтинг", который был обнародован в феврале 2023 года, из-за войны треть украинцев потеряли работу. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: безработица, миграция, экономика, Министерство экономики, работа, Минэкономики
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