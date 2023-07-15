В течение следующих 10 лет Украине нужно будет найти 4,5 млн работников – Минэкономики

Минэкономики: Поскольку страна приближается к послевоенной эпохе восстановления общества, потребности в рабочей силе будут только расти Фото: depositphotos.com

По оценке ведомства, в течение следующих 10 лет Украине нужно будет дополнительно привлечь на рынок труда 4,5 млн работников.

"Поскольку страна приближается к послевоенной эпохе восстановления общества, потребности в рабочей силе будут только расти, чтобы отвечать требованиям экономического восстановления", – говорится в релизе.

Замглавы ведомства Татьяна Бережная добавила, что "восстановление рынка труда – это не результат победы [в войне], это путь к победе".

Семинар о вызовах на рынке труда министерство провели с Международной организацией по миграции и Международной организацией труда. Организации помогают ведомству "прокладывать путь к восстановлению рынка труда".