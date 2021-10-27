В Украине на 15% возросло количество выданных пособий на погребение – Фонд соцстраха

С января по август 2021 года в Украине умерло 245,9 тыс. человек Фото: pixabay.com

Это на 14,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

"Общая сумма назначенных пособий составила 38 млн грн. Помощь начислена семьям умерших или лицам, совершившим захоронение, в размере 4100 грн", – отметили в релизе.

Назначение помощи осуществляется на основании свидетельства о смерти и оригинала выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния или оригинала справки о смерти, выданных для получения пособия.

Помощь на погребение также предоставляется в случае смерти членов семьи, находившихся на содержании застрахованного лица:

супруги (супруга);

детей, братьев, сестер и внуков, не достигших 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до 18 лет (братьев, сестер и внуков – при условии, что у них нет трудоспособных родителей), студентов и учащихся средних профессионально-технических заведений и вузов с дневной формой обучения – до 23 лет;

отца, матери;

дедушки и бабушки по прямой линии родства.