В Украине на 15% возросло количество выданных пособий на погребение – Фонд соцстраха

Это на 14,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
"Общая сумма назначенных пособий составила 38 млн грн. Помощь начислена семьям умерших или лицам, совершившим захоронение, в размере 4100 грн", – отметили в релизе.
Назначение помощи осуществляется на основании свидетельства о смерти и оригинала выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния или оригинала справки о смерти, выданных для получения пособия.
Помощь на погребение также предоставляется в случае смерти членов семьи, находившихся на содержании застрахованного лица:
В течение 2020 года численность населения Украины уменьшилась на 314,1 тыс. человек и на 1 января 2021 года составляла 41 588 354 человека.
В течение января – августа 2021 года численность населения Украины уменьшилась на 245,9 тыс. человек. Об этом сообщила Государственная служба статистики 18 октября.