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В Украине нужно установить правила расчетов по небалансам – советник премьер-министра

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Юрий Бойко: Украине нужно переходить на деятельность, которая делает невозможным накопление долгов
Юрий Бойко: Украине нужно переходить на деятельность, которая делает невозможным накопление долгов
Фото: ua.news

Установление правил расчета небалансов позволит сделать невозможным накопление долгов в энергетике. Об этом сообщил член наблюдательного совета "Укрэнерго" и советник премьер-министра Юрий Бойко порталу UA.News.

"Украине нужно переходить на деятельность, которая делает невозможным накопление долгов. Я надеюсь, что власти Украины воспользуются своим правом и установят правила расчета доли на балансе, что разблокирует наконец процесс определения стоимости услуги и подписания первичных документов между НЭК "Укрэнерго" и гарантированным покупателем", – сказал он.

По мнению советника премьер-министра, это на сегодняшний день важнейшая методологическая проблема. Бойко добавил, что участие производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии было законодательно определено недавно.

"В 2021 году оно как-то отработало, а с 2022-го начались нюансы, которые переговорным способом между "зелеными" и НКРЭКУ не удалось решить, следствием чего стала блокировка этой формулы, а именно ее отмена из-за судебных инстанций. До сегодняшнего дня методологического способа определения стоимости подлежащей компенсации товарной продукции нет", – подчеркнул Бойко.

В Нацбанке сообщали, что финансовый кризис в области "зеленой" энергетики приводит к потерям для банков – доля неработающих кредитов отрасли на начало мая выросла до 51% по сравнению с менее чем 3% до полномасштабного вторжения России.

Теги: энергетика, кризис, электроэнергия, НКРЭКУ, кредиты
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