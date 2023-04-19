В Украине под видом утилизации опасных отходов за месяц похитили госсредств на 4,8 млн грн – БЭБ

"Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили очередную схему хищения государственных средств. В сделке участвовали три предприятия, одно из которых государственное", – говорится в сообщении.

По данным следствия, должностные лица госпредприятия заключили договор с частным предприятием об утилизации отработанных емкостей для хранения этилмеркаптана (добавка к газу) и перечислили за услуги 9,58 млн грн.

"Как установили детективы, количество отходов, утилизированных по документам, не соответствует тому, что изначально было предусмотрено договором и приложениями к нему. Следовательно, объемы выполненных работ были завышены. Детективы также обнаружили, что часть услуг [...] якобы оказывал субподрядчик – другая частная компания. Однако правоохранители не обнаружили никаких фактических подтверждений проведенных работ. То есть субподрядчик получил 4,8 млн государственных средств за вымышленные услуги", – объяснили в БЭБ.

В бюро также выяснили, что субподрядчик "вообще не имеет разрешения на обращение с опасными отходами, к которым относятся отработанные емкости для хранения одоранта".