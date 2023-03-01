В Винницкой области прокуратура сообщила о подозрении чиновнику лесхоза при Минобороны за незаконную вырубку леса

Об этом проинформировала пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

"По данным следствия, в результате ненадлежащего исполнения подозреваемым своих служебных обязанностей, совершена незаконная порубка леса, что повлекло ущерб государству на сумму около 350 тыс. грн", – сказано в сообщении.

Действия чиновника военного лесничества квалифицировали по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, которая повлекла тяжкие последствия).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Досудебное расследование проводит управление Нацполиции в Винницкой области.