Для европейских перспектив Украины необходимо расширение национальных парков – директор Карпатского национального природного парка

"Евросоюз требует, чтобы природно-заповедный фонд составлял не менее 15% территории страны. А у нас только 7%", – сказал он.

Слободян подчеркнул: украинские парки должны расширяться, а не терять территорию. В частности, он рассказал, что существует указ №215 о расширении Карпатского природного парка, подписанный президентом Виктором Ющенко 23 февраля 2010 года.

Это решение предусматривает, что в территорию Карпатского природного парка включат 1075,7 га земель государственного Делятинского лесхоза, расположенного в районе водосбора реки Жонка, которая является основным источником водоснабжения для Яремче. Вместе с этим из территории парка изымаются 1057,3 га земель, предоставляемых соседним территориальным общинам. Однако это решение пока остается не внедренным.

По словам директора КНПП, есть также проект с научным обоснованием расширения территории парка на 25301 га за счет земель Ворохтянского и части Делятинского гослесхозов.

"Если посмотреть на карту, то заметно, что мы стремимся к расширению территории парка в пределах природных водоразделов бассейна реки Прут", – пояснил Слободян.

Он добавил, что формирование природных парков по бассейновой системе является мировым стандартом, а на территории лесхозов обнаружены около 1000 га природных лесов.

"Парк является одной из частей истока бассейна реки Прут, являющейся источником водоснабжения для Коломыи, Черновцов и других населенных пунктов. Такая система нуждается в защите от влияния человека", – отметил Слободян.

Директор парка сообщил, что расширение будет происходить не за счет эксплуатационных лесов, которые использует население, а за счет лесов выше 1000–1100 метров над уровнем моря. Они, согласно мораторию, не подлежат вырубке.