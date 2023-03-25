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ВАКС признал действующего нардепа виновным в недостоверном декларировании и освободил от наказания

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Приговор может быть обжалован, отметили в ВАКС
Приговор может быть обжалован, отметили в ВАКС
Фото: Анна Колесник / Facebook

24 марта Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины признал народного депутата виновным в декларировании недостоверной информации. Об этом суд проинформировал на своем сайте.

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала виновным народного депутата в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации) УК Украины (в редакции закона Украины от 4 декабря 2020 года №1074-ІХ)", – говорится в сообщении.

ВАКС отметил, что подсудимому назначили наказание в виде штрафа в размере 44,2 тыс. грн с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах государственной власти, сроком на один год.

"В связи с истечением сроков давности народный депутат освобожден от наказания по предъявленному обвинению. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней", – объяснили в суде.

ВАКС не озвучил фамилию нардепа.

По данным "Украинской правды", речь идет о народном депутате от "Слуги народа" Анне Колесник.

Национальное антикоррупционное бюро Украины установило, что народная избранница не внесла в декларацию за 2020 год сведения об аренде двух квартир в Киеве, владении долей в нежилом помещении в Харькове и автомобилем. Совокупная стоимость этого имущества превышает 4,4 млн грн.

Контекст:

О нарушениях в декларации Колесник Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции сообщало еще в июле 2021 года. Однако когда в декабре "Слово и дело" направило в агентство запрос, открыли ли против Колесник производство, там ответили, что не имеют информации об этом.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: депутаты, апелляция, декларирование, ВАКС
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