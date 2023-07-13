ВАКС снял арест с $600 тыс. наличных, изъятых по делу Онищенко. Их передали на нужды ГУР

По данным издания, решение принято еще 4 июля. В нем говорится, что эти средства были обнаружены осенью 2016 года детективами Национального антикоррупционного бюро Украины при обыске в "БТА Банке". Следствие считает, что деньги туда положили по просьбе Онищенко. Соломенский суд тогда арестовал обнаруженную наличность.

На заседании 4 июля прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры обратился с ходатайством об отмене ареста, пишет "Слово и дело".

"К ходатайству он добавил копию приказа начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, согласованного с начальником Киевской городской военной администрации Сергеем Попко, от 19 июня 2023 года. Этим документом принудительно отчуждены эти $600 тыс. Поэтому суд ходатайство удовлетворил", – говорится в сообщении.