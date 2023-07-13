ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

ВАКС снял арест с $600 тыс. наличных, изъятых по делу Онищенко. Их передали на нужды ГУР

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Экс-депутата судят заочно за нанесение ущерба государству при газодобыче
Экс-депутата судят заочно за нанесение ущерба государству при газодобыче
Фото: slovoidilo.ua

Высший антикоррупционный суд Украины отменил арест $600 тыс., обнаруженных в рамках "газового дела" бывшего народного депутата Александра Онищенко. Об этом 13 июля сообщает "Слово и дело" со ссылкой на решение ВАКС.

По данным издания, решение принято еще 4 июля. В нем говорится, что эти средства были обнаружены осенью 2016 года детективами Национального антикоррупционного бюро Украины при обыске в "БТА Банке". Следствие считает, что деньги туда положили по просьбе Онищенко. Соломенский суд тогда арестовал обнаруженную наличность.

На заседании 4 июля прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры обратился с ходатайством об отмене ареста, пишет "Слово и дело".

"К ходатайству он добавил копию приказа начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, согласованного с начальником Киевской городской военной администрации Сергеем Попко, от 19 июня 2023 года. Этим документом принудительно отчуждены эти $600 тыс. Поэтому суд ходатайство удовлетворил", – говорится в сообщении.

Контекст:

В июле 2016 года Генпрокуратура Украины (сейчас это Офис генпрокурора) сообщила, что в январе 2013-го Онищенко при активном участии своего адвоката Валерия Постного создал преступную организацию с целью совершения особо тяжкого преступления – завладения чужим имуществом в особо крупном размере. Речь шла о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. 5 июля 2016 года парламент снял неприкосновенность с Онищенко, дал согласие на его задержание и арест. По информации Госпогранслужбы, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года. С тех пор он проживает за границей.

Обвинительный акт по "газовому делу" Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Соломенский суд 18 февраля 2019 года. В сентябре дело Онищенко было передано в Высший антикоррупционный суд. ВАКС решил слушать дело заочно.

Теги: Александр Онищенко, Сергей Попко, ВАКС, ГУР Минобороны Украины, наличные деньги, Кирилл Буданов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы в восторге от того, как японцы реагировали на нашу музыку". Группа Kazka выступила с концертами в Японии в поддержку Украины
"Мы в восторге от того, как японцы реагировали на нашу музыку". Группа Kazka выступила с концертами в Японии в поддержку Украины
Галина ГРИШИНА
"Мы долго ждали это чудо. Оно далось мне нелегко". 40-летняя экс-нардеп Залищук родила первенца спустя пять лет после свадьбы
"Мы долго ждали это чудо. Оно далось мне нелегко". 40-летняя экс-нардеп Залищук родила первенца спустя пять лет после свадьбы
Галина ГРИШИНА
"С инициалами пары". Дизайнер Зеленской рассказала, как вручную шила фату для Дорофеевой, и показала новые свадебные фото певицы
"С инициалами пары". Дизайнер Зеленской рассказала, как вручную шила фату для Дорофеевой, и показала новые свадебные фото певицы
Галина ГРИШИНА
29-летняя жена 57-летнего Павлика сообщила, что артисту предстоит операция на сердце. Она озвучила его диагноз
29-летняя жена 57-летнего Павлика сообщила, что артисту предстоит операция на сердце. Она озвучила его диагноз
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Кацурина в день объявления о его свадьбе с Дорофеевой рассказала о годовалом сыне от него
Экс-жена Кацурина в день объявления о его свадьбе с Дорофеевой рассказала о годовалом сыне от него
Украинские дизайнеры на Неделе моды в Берлине вышли на подиум с флагом Украины. Фото
Украинские дизайнеры на Неделе моды в Берлине вышли на подиум с флагом Украины. Фото
Галина ГРИШИНА
Овощная запеканка за 50 минут. Простой рецепт из сезонных продуктов
Овощная запеканка за 50 минут. Простой рецепт из сезонных продуктов
Галина ГРИШИНА
Дорофеева вышла замуж за Кацурина. Свадебные фото
Дорофеева вышла замуж за Кацурина. Свадебные фото
Галина ГРИШИНА
"Он ревнивый". Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук оседлала мужа-нардепа и показала поцелуй с ним. Фото
"Он ревнивый". Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук оседлала мужа-нардепа и показала поцелуй с ним. Фото
"Целый день – изнурительные тренировки. В воскресенье можно немного отдохнуть". Козловский, которого призвали в Нацгвардию, рассказал о правилах его взвода
"Целый день – изнурительные тренировки. В воскресенье можно немного отдохнуть". Козловский, которого призвали в Нацгвардию, рассказал о правилах его взвода
Галина ГРИШИНА
  "Источник мотивации и вдохновения". Yaktak выпустил трек "Вставай". Видео
  "Источник мотивации и вдохновения". Yaktak выпустил трек "Вставай". Видео
Галина ГРИШИНА
Диетолог назвала продукты, которые нужно есть женщинам после 40 лет для красоты и здоровья
Диетолог назвала продукты, которые нужно есть женщинам после 40 лет для красоты и здоровья
Депп записал видео для населения страны-агрессора РФ, в котором пожелал ему "беречь себя"
Депп записал видео для населения страны-агрессора РФ, в котором пожелал ему "беречь себя"
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек показала, как ест креветки, и рассекретила особенность этого процесса
56-летняя Хайек показала, как ест креветки, и рассекретила особенность этого процесса
Клубничный маникюр. "Вкусный" летний дизайн от датского мастера
Клубничный маникюр. "Вкусный" летний дизайн от датского мастера
  Варенье из крыжовника с апельсином. Эксперт рассказала, как приготовить и какое количество сахара нужно взять на 1 кг ягод
  Варенье из крыжовника с апельсином. Эксперт рассказала, как приготовить и какое количество сахара нужно взять на 1 кг ягод
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В сети обсуждают реакцию Зеленской на поцелуй ее мужа с первой леди Литвы. Видео (475168)
2
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото (96815)
3
Посыпьте этим участок – и томаты будете собирать ведрами. Эксперты рассказали, как без химии удобрить помидоры в июле (71955)
4
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына (64242)
5
Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов (61604)
6
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко (47709)
7
Налчаджиоглу высказался о падчерице и своей дочери от Ани Лорак (37156)
8
Добавьте это в воду – и кочаны будут плотные и крупные. Эксперты рассказали, как вырастить щедрый урожай капусты без химии (36797)
 
 
 
 