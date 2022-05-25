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Единственный в Европе завод – производитель губчатого титана больше не принадлежит Фирташу – решение Верховного Суда

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Компания Фирташа получила долю в ЗТМК под обязательство инвестировать в предприятие $110 млн
Компания Фирташа получила долю в ЗТМК под обязательство инвестировать в предприятие $110 млн
Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) / Facebook

Верховный Суд Украины принял окончательное решение по делу о собственности Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК), об этом 24 мая сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП).

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда отклонил кассацию компании Tolexis Trading Limited из группы Group DF и вернул целостный имущественный комплекс предприятия государству.

ЗТМК – единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана. Он на 51% принадлежал Фонду госимущества Украины и на 49% – Tolexis Trading Limited, где бенефициаром был Дмитрий Фирташ.

По сообщению САП, Фирташ получил долю в ЗТМК в 2013 году под обязательство инвестировать в предприятие $110 млн. Вместо этого он провел назначение своего менеджмента, решениями которого большинство денег было потрачено на погашение долгов по энергоносителям и перед кредиторами, связанными с Group DF. В дальнейшем эти средства были выведены из Украины путем перевода на счета офшорных фирм. На модернизацию предприятия было направлено всего 20 млн грн.

В связи с этим САП в 2016 году начала добиваться расторжения договора и возвращения комбината в госсобственность. Решение, принятое Кассационным судом 23 мая, окончательное, сообщает САП.

Контекст:

4 августа 2021 года Хозяйственный суд Запорожской области вернул ЗТМК в собственность государства, удовлетворив иск САП Украины к компании Tolexis Trading Limited (Кипр), входящей в DF Group Дмитрия Фирташа, и ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат".

2 декабря Центральный апелляционный хозяйственный суд Украины подтвердил решение суда первой инстанции о возвращении ЗТМК в собственность государства. В компании Tolexis Trading Limited заявили, что обжалуют это решение Верховном Суде.

Фирташ проживает в Австрии. Он один из самых богатых людей в Украине, по версии "Forbes Украина", бизнесмен занимает 25-е место с состоянием в $420 млн. Его задержали 12 марта 2014 года в Вене по запросу Федерального бюро расследований США, но отпустили под залог в €125 млн.

В Штатах бизнесмена подозревают в подкупе индийских властей для получения лицензии на разработку месторождений титана. 25 июня 2019 года Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского бизнесмена в США.

Теги: Запорожье, Дмитрий Фирташ, Фонд госимущества, Верховный Суд, антикоррупционная прокуратура, САП, Запорожский титано-магниевый комбинат
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