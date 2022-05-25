Единственный в Европе завод – производитель губчатого титана больше не принадлежит Фирташу – решение Верховного Суда

Компания Фирташа получила долю в ЗТМК под обязательство инвестировать в предприятие $110 млн Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) / Facebook

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда отклонил кассацию компании Tolexis Trading Limited из группы Group DF и вернул целостный имущественный комплекс предприятия государству.

ЗТМК – единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана. Он на 51% принадлежал Фонду госимущества Украины и на 49% – Tolexis Trading Limited, где бенефициаром был Дмитрий Фирташ.

По сообщению САП, Фирташ получил долю в ЗТМК в 2013 году под обязательство инвестировать в предприятие $110 млн. Вместо этого он провел назначение своего менеджмента, решениями которого большинство денег было потрачено на погашение долгов по энергоносителям и перед кредиторами, связанными с Group DF. В дальнейшем эти средства были выведены из Украины путем перевода на счета офшорных фирм. На модернизацию предприятия было направлено всего 20 млн грн.

В связи с этим САП в 2016 году начала добиваться расторжения договора и возвращения комбината в госсобственность. Решение, принятое Кассационным судом 23 мая, окончательное, сообщает САП.