Верланов: Минфин хочет наполнить COVID-фонд за счет штрафных санкций в отношении "Нафтогазу"

Бывший глава Госналоговой службы Украины Сергей Верланов заявил об "уникальной" ситуации, когда "наличие нарушений НАК "Нафтогаз" еще не доказано, но здоровье украинцев уже поставлено в зависимость от будущих штрафов".

Верланов: Дополнительные средства на борьбу с пандемией все же были предусмотрены в виде некоего "мини-COVID-фонда" Фото: Сергій Верланов / Facebook

Минфин Украины запланировал направить на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 в 2021 году средства, которые должен получить в качестве штрафов НАК "Нафтогаз України", заявил экс-глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов в Facebook 18 декабря.

Он отметил, что о недофинансировании медицины в госбюджете на 2021 год говорили врачи, общественность и министр здравоохранения Максим Степанов.

"Однако осталось без внимания, что определенные дополнительные средства на борьбу с пандемией все же были предусмотрены в виде некоего "мини-COVID-фонда". Интересно не только то, что правительству понравилось вручную распределять средства без парламентского контроля, но и запланированный источник их поступления в этот спецфонд. Наполнять его Минфин планирует за счет штрафных санкций в отношении НАК "Нафтогаз", которые планируют начислить по результатам недавно проведенного аудита! Сложилась уникальная ситуация: наличие нарушений еще не доказано, но здоровье украинцев уже поставлено в зависимость от будущих штрафов. Очевидно, что об объективности рассмотрения дела речь не будет идти. До такого не додумывались даже "выдающиеся" налоговики прошлых времен: хоть любой предприниматель был априори виноват и проверка всегда заканчивалась штрафом, однако даже тогда никому не приходило в голову зафиксировать это в главном финансовом документе страны", – заявил экс-глава ГНС.

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении, а 15 декабря – во втором и в целом. Доходы бюджета предусмотрены на уровне 1,092 трлн грн, расходы – 1,328 трлн грн. В документе предусмотрено (.xlxs) финансирование Минздрава на уровне 159,189 млрд грн. По сравнению с первым чтением эта цифра увеличилась на 3,9 млрд грн.