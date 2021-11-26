Visa и MasterСard снизили комиссии интерчейндж

Снижение размера ставки комиссий интерчейндж произошло в рамках выполнения условий меморандума о содействии конкурентному платежному рынку в Украине. Предпосылкой снижения комиссий стало предоставление Антимонопольным комитетом разрешения компаниям MasterСard и Visa на согласованные действия в виде уменьшения размера внутригосударственных межбанковских комиссий, пояснили в НБУ.

"Национальный банк положительно оценивает продолжение постепенного снижения ставок для внутригосударственных операций в Украине. Мы считаем, что дальнейшая реализация меморандума позволит сбалансированно развивать безналичные расчеты с учетом уровня охвата граждан банковским обслуживанием, с одной стороны, и развития платежной инфраструктуры – с другой. По нашему мнению, это также повлияет на уменьшение банками-эквайрами тарифов для торговцев, что, в частности, будет способствовать снижению расходов бизнеса", – сказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан.