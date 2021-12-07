Во Львове мошенники обустроили фиктивный обменный пункт

Злоумышленники использовали имитационную таблицу с курсом валют, аппарат для пересчета денег и фальшивые купюры для создания видимости осуществления обменных услуг Фото: Поліція Львівської області / Facebook

Злоумышленница пользовалась париком черного цвета и использовала поддельные документы, говорится в сообщении. В целях поиска потенциальных жертв женщина давала онлайн-объявление об обмене крупной суммы иностранной валюты, предлагая заниженный курс.

"В полицию поступило сообщение от львовянина о том, что в одном из обменных пунктов Львова, на улице Под Дубом, кассирша взяла у него $19 тыс. для обмена и вышла с ними через задний выход", – рассказали в пресс-службе львовской полиции.

После совершения мошенничества подозреваемая уехала в Киев, где и была задержана правоохранителями.

Следователи сообщили задержанной о подозрении в совершении преступления по ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемой грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.