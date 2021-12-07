ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Во Львове мошенники обустроили фиктивный обменный пункт

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Злоумышленники использовали имитационную таблицу с курсом валют, аппарат для пересчета денег и фальшивые купюры для создания видимости осуществления обменных услуг
Злоумышленники использовали имитационную таблицу с курсом валют, аппарат для пересчета денег и фальшивые купюры для создания видимости осуществления обменных услуг
Фото: Поліція Львівської області / Facebook

В центре Львова 37-летняя киевлянка вместе с сообщниками обустроила фиктивный пункт обмена валют с имитационными средствами – таблицей с курсом валют, аппаратом для пересчета денег и фальшивыми купюрами для создания видимости осуществления обменных услуг. "Кассирша" обманула львовянина на $19 тыс. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

Злоумышленница пользовалась париком черного цвета и использовала поддельные документы, говорится в сообщении. В целях поиска потенциальных жертв женщина давала онлайн-объявление об обмене крупной суммы иностранной валюты, предлагая заниженный курс.

"В полицию поступило сообщение от львовянина о том, что в одном из обменных пунктов Львова, на улице Под Дубом, кассирша взяла у него $19 тысдля обмена и вышла с ними через задний выход", – рассказали в пресс-службе львовской полиции.

После совершения мошенничества подозреваемая уехала в Киев, где и была задержана правоохранителями.

Следователи сообщили задержанной о подозрении в совершении преступления по ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемой грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

https://www.facebook.com/MVS.LVIV/posts/7105445386162472

Теги: Львов, валюта, полиция, мошенничество, деньги, правоохранители, преступление, мошенник, подозрение, обман
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Подарок себе на Новый год сделала". Дана Борисова показала фигуру на пятый день после липосакции
"Подарок себе на Новый год сделала". Дана Борисова показала фигуру на пятый день после липосакции
"Кто из них мама?" Каменских сняла видео с мамой и певицей, звездой 1990-х
"Кто из них мама?" Каменских сняла видео с мамой и певицей, звездой 1990-х
Бывшая невеста Мерилина Мэнсона заявила, что певец угрожал "трахнуть" ее сына после того, как она рассказала о насилии над собой
Бывшая невеста Мерилина Мэнсона заявила, что певец угрожал "трахнуть" ее сына после того, как она рассказала о насилии над собой
  "Нельзя бокал шампанского выпить!" Волочкова не смогла купить алкоголь в буфете Большого театра. Видео
  "Нельзя бокал шампанского выпить!" Волочкова не смогла купить алкоголь в буфете Большого театра. Видео
  Главный герой шоу "Холостяк 10 " Максим Михайлюк сбил в Киеве человека. Потерпевшего госпитализировали
  Главный герой шоу "Холостяк 10 " Максим Михайлюк сбил в Киеве человека. Потерпевшего госпитализировали
"Перебор", "Они что, собаки? Языки высунули! Как гадко!", "Бутоны распустились". Глюк'oZa снялась в лесбийской фотосессии
"Перебор", "Они что, собаки? Языки высунули! Как гадко!", "Бутоны распустились". Глюк'oZa снялась в лесбийской фотосессии
Брежневу сняли во время примерки топа с глубоким декольте. Артистка гладила себя внизу живота. Видео
Брежневу сняли во время примерки топа с глубоким декольте. Артистка гладила себя внизу живота. Видео
"Какая соблазнительная, меня заводит", "Волшебные ножки богини". Чехова показала аппетитные формы в бикини
"Какая соблазнительная, меня заводит", "Волшебные ножки богини". Чехова показала аппетитные формы в бикини
  "А что сделаешь? Куда идти?" Сумская заявила, что была шокирована, узнав, каким издевательствам подвергали в школе ее младшую дочь
  "А что сделаешь? Куда идти?" Сумская заявила, что была шокирована, узнав, каким издевательствам подвергали в школе ее младшую дочь
  "Пришло время показать, что является реальностью ". Вышел второй трейлер новой "Матрицы" с Ривзом и Мосс в главных ролях. Видео
  "Пришло время показать, что является реальностью ". Вышел второй трейлер новой "Матрицы" с Ривзом и Мосс в главных ролях. Видео
"Искусственные лица", "Зубы, как унитазы, сделали". Королева и Тарзан показали, как выглядят сейчас
"Искусственные лица", "Зубы, как унитазы, сделали". Королева и Тарзан показали, как выглядят сейчас
"Не уверена, что вы готовы это увидеть". Седокова показала, как выглядела в 19 лет, когда работала ведущей на "Новом канале"
"Не уверена, что вы готовы это увидеть". Седокова показала, как выглядела в 19 лет, когда работала ведущей на "Новом канале"
"Безумно сексуально", "Полегче, крошка. Такой огонь". Онопка снялась в платье-сетке без бюстгальтера
"Безумно сексуально", "Полегче, крошка. Такой огонь". Онопка снялась в платье-сетке без бюстгальтера
"Украинские девушки сексуальные и живые! Даже через фото энергия женская прет". Паперная показала фото с мужем из РФ
"Украинские девушки – сексуальные и живые! Даже через фото энергия женская прет". Паперная показала фото с мужем из РФ
  Melovin: Расстраивает, что к нам российским артистам ездить можно, а украинским в РФ нельзя. Хотя наши, выезжая туда, везут деньги сюда
  Melovin: Расстраивает, что к нам российским артистам ездить можно, а украинским в РФ нельзя. Хотя наши, выезжая туда, везут деньги сюда
"Такая сексуальная", "Никогда не стареешь". 55-летняя Холли Берри показала тело в платье, сильно облегающем грудь и бедра
"Такая сексуальная", "Никогда не стареешь". 55-летняя Холли Берри показала тело в платье, сильно облегающем грудь и бедра
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Кошка меняет кожу", "Это вообще законно?" Maruv сняла платье перед камерой (227802)
2
"Красотка", "Очаровательная". Певица Grosu показала грудь в глубоком декольте (72984)
3
"Люди в очередной раз стали жертвой чудо-монтажа". Огневич опять рассказала о хейте из-за шоу "Холостячка" (58201)
4
"Чудесная задница". Рианна эротично прогнулась перед камерой, показав пятую точку (53999)
5
"Димон, прекращай, выглядишь моложе дочери". 51-летний Маликов показал 21-летнюю дочь и 58-летнюю жену (44928)
6
"Свят, свят". Леся Никитюк показала фото на фоне гигантского "фаллоса" (24261)
7
"Мы еще Вову не приняли, а уже Миша", "Любимых, как листов на березе". Волочкова показала нового мужчину (21494)
8
48-летняя Клум показала голую грудь и пах (21195)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS