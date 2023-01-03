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"Вступление не менее важно, чем в ЕС ". Украина в 2023 году намерена стать ассоциированным членом ОЭСР

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В ОЭСР входит 38 стран, последнее расширение состоялось в 2021 году
В ОЭСР входит 38 стран, последнее расширение состоялось в 2021 году
Фото: depositphotos.com

Украина делает все возможное, чтобы уже в 2023 году стать ассоциированным членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом заявил глава Государственной регуляторной службы Алексей Кучер в интервью "Укринформу", опубликованном 2 января.

Он подчеркнул, что ОЭСР – это одна из самых престижных международных экономических организаций, в которую входят 38 ведущих мировых государств.

"Вступление Украины в нее не менее важно, чем в ЕС", – сказал чиновник.

Он отметил, что опыт и поддержка этой организации будут чрезвычайно ценны как сегодня, так и в процессе послевоенного восстановления страны. 

"Сейчас сложно сказать, когда наше государство присоединится к ОЭСР, но интеграция идет широкими шагами. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы уже в этом году Украина стала ассоциированным членом", – добавил Кучер. 

По его словам, видение дерегуляционной политики в его Госслужбе полностью совпадает с ключевыми направлениями регуляторного комитета ОЭСР. 

Контекст:

ОЭСР была основана в 1961 году. Сейчас в нее входит 38 стран, в том числе США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Турция и другие. Последнее расширение ОЭСР состоялось в 2021 году – в нее вступила Коста-Рика.

На сайте организации сказано, что на страны ОЭСР и ее ключевых партнеров приходится около 80% мировой торговли и инвестиций.

В июле 2022 года Украина передала заявку на вступление в ОЭСР. 5 октября организация признала перспективу членства Украины. Также в Кабмине сообщили, что работают над открытием офиса ОЭСР в Украине.

Теги: экономика, дерегуляция, Алексей Кучер, сотрудничество, Государственная регуляторная служба, членство, восстановление
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