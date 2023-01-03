"Вступление не менее важно, чем в ЕС ". Украина в 2023 году намерена стать ассоциированным членом ОЭСР

В ОЭСР входит 38 стран, последнее расширение состоялось в 2021 году Фото: depositphotos.com

Он подчеркнул, что ОЭСР – это одна из самых престижных международных экономических организаций, в которую входят 38 ведущих мировых государств.

"Вступление Украины в нее не менее важно, чем в ЕС", – сказал чиновник.

Он отметил, что опыт и поддержка этой организации будут чрезвычайно ценны как сегодня, так и в процессе послевоенного восстановления страны.

"Сейчас сложно сказать, когда наше государство присоединится к ОЭСР, но интеграция идет широкими шагами. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы уже в этом году Украина стала ассоциированным членом", – добавил Кучер.

По его словам, видение дерегуляционной политики в его Госслужбе полностью совпадает с ключевыми направлениями регуляторного комитета ОЭСР.