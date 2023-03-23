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Высокие налоговые ставки не имеют смысла и исчезнут в рамках реформы – американский экономист

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Артур Лаффер: Я не знаю ни одной экономики в мире, которая нуждалась бы в большей помощи и поддержке в этих вопросах, чем Украина
Артур Лаффер: Я не знаю ни одной экономики в мире, которая нуждалась бы в большей помощи и поддержке в этих вопросах, чем Украина
Скриншот: LIGA.net / YouTube

Американский специалист по экономике, один из авторов теории предложения Артур Лаффер заявил, что главным средством достижения успеха при реализации экономической реформы в Украине является снижение ставки налогообложения при одновременном расширении налоговой базы. Об этом экономист заявил в обращении к участникам конференции Ukrainian Tax Reform And Anti-corruption Summit 2023 года, который 23 марта транслировало агентство LIGA.net.

"К чему следует стремиться в системе налогообложения, так это к большей налоговой базе для системы. Чем меньше база, тем легче людям избегать уплаты налогов и тем больше будет стимул это делать. Высокие налоговые ставки на ограниченной базе вообще не имеют смысла. Большие налоговые ставки сами по себе тоже не имеют смысла. Чем выше ставка, тем больше стимулов уклоняться от налогообложения дохода, избегать его или иным образом не сообщать о нем", – подчеркнул экономист.

По мнению ученого, другими показателями, на которые должно ориентироваться украинское правительство при формировании направления экономической реформы, являются торговля, приватизация и умеренная делегация полномочий по принятию решений межведомственным комитетам.

Также Лаффер пожелал украинским специалистам – авторам экономической реформы сил и успехов, ведь перед ними "стоит огромная задача" – Украина сейчас нуждается в стабильной и эффективной финансовой системе больше, чем любая другая страна мира.

"Нигде эти проблемы не более важны, чем сегодня в Украине. Я не знаю ни одной экономики в мире, которая нуждалась бы в большей помощи и поддержке в этих вопросах, чем Украина, учитывая все те испытания и страдания, которые имеют место сейчас", – подчеркнул Лаффер.

Ukrainian Tax Reform And Anti-corruption Summit 2023 – платформа для обсуждения отечественными и иностранными специалистами нового общественного договора между государством и бизнесом относительно налоговой политики. Результатом реформы должна стать прочная финансовая система, которая обеспечит поддержку украинского бизнеса в военное время и создаст условия роста экономики после победы. Проект реформы разрабатывается Офисом президента совместно с депутатами Верховной Рады.

Теги: Украина, налоги, экономика, бизнес, реформы, торговля, Артур Лаффер, финансы, реформа
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