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Зеленский одобрил изменения в Налоговый кодекс. Среди прочего, закон разрешает не декларировать LED-лампы, полученные по госпрограмме обмена

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С начала программы обмена жители страны получили уже 10 млн энергосберегающих ламп
С начала программы обмена жители страны получили уже 10 млн энергосберегающих ламп
Фото: Укрпошта / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, который разрешает не декларировать полученные от государства LED-лампы. Документ опубликован на сайте Верховной Рады Украины.

Законопроект №6085 был принят Верховной Радой 7 февраля, 3 марта документ был возвращен в парламент с подписью главы государства.

Пресс-служба Рады сообщала, что принятый закон сокращает сроки проверок возмещения налога на добавленную стоимость с 60 до 30 дней. Это, считают законодатели, должно "усовершенствовать администрирование налоговых накладных".

Кроме того, в переходных положения закона говорится, что от декларирования освобождаются доходы в виде денег или имущества, которые были получены по госпрограмме обмена ламп накаливания на LED-лампы.

"В общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика за 2023 год налоговый (отчетный) год не включаются доходы в виде средств и/или имущества, полученные в рамках реализации экспериментального проекта по созданию благоприятных условий для обеспечения эффективного потребления электрической энергии населением на условиях, определенных Кабинетом Министров Украины", – говорится в документе.

По данным "Укрпошти" на 4 марта, которые она приводит в Facebook, с начала программы обмена жители страны получили уже 10 млн энергосберегающих ламп. Их общая мощность равна мощности Киевской ТЭЦ-5, говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/ukrposhta/posts/pfbid0TKyhgA8k2nNP1GAr3w8pB3QzDghRav6phgxdTzSeiVfLaymKjKFkcERHW5nF8J9Sl

Контекст:

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне массированных обстрелов Россией объектов инфраструктуры Украины сообщила 13 декабря 2022 года, что Европа выделит €30 млн на приблизительно 30 млн светодиодных ламп для украинцев.

В рамках правительственной программы украинцы смогут бесплатно обменять 50 млн ламп, рассказала первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко. "30 млн уже предоставил ЕС, еще 5 млн – правительство Франции. Замена 50 млн ламп позволит сэкономить около 1 ГВт электроэнергии", – отметила она.

Чтобы подать заявление об обмене ламп в приложении "Дія", нужно: авторизоваться; выбрать "Услуги" – "Обмен ламп"; написать контактный номер телефона и отделение "Укрпошти"; указать тип и количество светодиодных ламп. "После этого получите push-уведомление, что лампы есть в выбранном отделении "Укрпошти", и вы можете получить их в течение пяти рабочих дней. Если за это время не заберете лампы, то заявление аннулируется", – сообщили в Минцифры. Также обменять лампы в отделениях "Укрпошти" можно без регистрации. Но в таком случае лампы обменяют только при их наличии, добавили в ведомстве.

Суть проекта – снизить нагрузку на энергетическую инфраструктуру, которая сильно пострадала из-за массированных российских атак. Для этого планируется реализовать программу по замене 50 млн ламп накаливания на новые энергосберегающие лампы, которые должны существенно сократить потребление электроэнергии населением, пояснили в Минэкономики. Кампания предполагает охватить около 10 млн украинцев, каждый из которых может обменять по пять LED-ламп в одни руки. В настоящее время правительство продолжает поиск доноров, которые обеспечили бы финансирование закупки еще 10 млн ламп.

Теги: Верховная Рада, налоги, электричество, энергосбережение, Владимир Зеленский, законопроект
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