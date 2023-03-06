Зеленский одобрил изменения в Налоговый кодекс. Среди прочего, закон разрешает не декларировать LED-лампы, полученные по госпрограмме обмена

Законопроект №6085 был принят Верховной Радой 7 февраля, 3 марта документ был возвращен в парламент с подписью главы государства.

Пресс-служба Рады сообщала, что принятый закон сокращает сроки проверок возмещения налога на добавленную стоимость с 60 до 30 дней. Это, считают законодатели, должно "усовершенствовать администрирование налоговых накладных".

Кроме того, в переходных положения закона говорится, что от декларирования освобождаются доходы в виде денег или имущества, которые были получены по госпрограмме обмена ламп накаливания на LED-лампы.

"В общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика за 2023 год налоговый (отчетный) год не включаются доходы в виде средств и/или имущества, полученные в рамках реализации экспериментального проекта по созданию благоприятных условий для обеспечения эффективного потребления электрической энергии населением на условиях, определенных Кабинетом Министров Украины", – говорится в документе.

По данным "Укрпошти" на 4 марта, которые она приводит в Facebook, с начала программы обмена жители страны получили уже 10 млн энергосберегающих ламп. Их общая мощность равна мощности Киевской ТЭЦ-5, говорится в сообщении.