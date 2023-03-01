"Многие не успели воспользоваться". Гетманцев сообщил результаты налоговой амнистии в Украине

"Добровольное декларирование активов (налоговая амнистия) завершилось. По состоянию на 1 марта 2023 года подано 845 деклараций. Общая стоимость задекларированных активов 8,8236 млрд грн", – написал он.

По данным нардепа, общая сумма задекларированного сбора составила 547,5 млн грн.

"За последние две недели задекларировано 2,6 млрд грн – почти 30%. При этом многие не успели воспользоваться уникальной возможностью", – подчеркнул Гетманцев.

Контекст:

15 июля 2021 года Рада приняла закон о детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем добровольного декларирования активов и уплаты единовременного сбора в бюджет. За проголосовали 243 народных депутата при необходимых 226. Большинство голосов (215) дала фракция "Слуги народа".

Сбор со специального декларирования предусмотрен по ставкам от 2,5% до 9%. При этом государство гарантирует декларанту освобождение от уплаты налогового долга в случае выплаты им полной суммы сбора по специальной декларации, неразглашение данных в декларации (есть исключения), а также запрет на использование информации из деклараций в расследованиях и проверках в отношении декларанта и в качестве доказательства в уголовных производствах против него.

Закон о налоговой амнистии не освобождает от ответственности за коррупцию, заявлял Гетманцев.

Нацбанк Украины определил порядок открытия и ведения счетов со специальным режимом использования в национальной и иностранных валютах, а также в банковских металлах для одноразового добровольного декларирования.