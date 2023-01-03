ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Южная Корея оштрафовала Tesla на $2,2 млн за неправду в рекламе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Компания Tesla наказана за рекламу 2019 года
Компания Tesla наказана за рекламу 2019 года
Фото: ЕРА

3 января антимонопольный регулятор Южной Кореи оштрафовал на 2,85 млрд вон ($2,24 млн) американскую компанию Tesla Inc. и ее южнокорейское подразделение за несоответствие реальности рекламы автомобилей. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Регулятор отмечает, что Комиссия по справедливой торговле (KFTC) признала "преувеличением" рекламу, которая была выпущена в августе 2019 года и в которой говорилось, что электромобиль Tesla может "проезжать как минимум" сотни километров.

Экспертиза показала, что на самом деле такой пробег на одной зарядке аккумуляторов возможен только при средней температуре и в центре города, а при более низких температурах расстояние, которое может преодолеть машина, уменьшается в два раза.

Южнокорейский регулятор указал также, что представительство Tesla Inc. предоставило ложную информацию о скорости зарядки своих автомобилей. Добиться эффекта, упомянутого в рекламе, возможно лишь в оптимальных условиях, подчеркнуло ведомство.

Reuters отмечает, что в 2022 году в Южной Корее за ложную рекламу, связанную с выбросами газов дизельными легковыми автомобилями, был оштрафован на 20,2 млрд вон ($15,8 млн) автопроизводитель из Германии Mercedes-Benz и его корейское подразделение.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: автомобили, Южная Корея, электромобиль, Tesla, температура, автомобиль, аккумулятор, зарядка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Слава Украине!"
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Слава Украине!"
33-летний Цимбалюк без одежды похвастался торсом
33-летний Цимбалюк без одежды похвастался торсом
Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила
Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила
62-летний Ван Дамм позировал в обнимку со своей 88-летней матерью
62-летний Ван Дамм позировал в обнимку со своей 88-летней матерью
Дочь Ющенко в день 18-летия сына выложила в сеть редкие семейные фото
Дочь Ющенко в день 18-летия сына выложила в сеть редкие семейные фото
Беременная Tarabarova рассказала о своем состоянии
Беременная Tarabarova рассказала о своем состоянии
Ольга Сумская показала свою сестру Наталью в декольтированном платье. Фото
Ольга Сумская показала свою сестру Наталью в декольтированном платье. Фото
Боржемская снялась в боди, показав ноги. Фото
Боржемская снялась в боди, показав ноги. Фото
"Пытаемся бороться и проходим обследования". Гвоздева рассказала о болезни мужа
"Пытаемся бороться и проходим обследования". Гвоздева рассказала о болезни мужа
Жена Тигипко опубликовала ролик с тремя сыновьями. Видео
Жена Тигипко опубликовала ролик с тремя сыновьями. Видео
Макаревич показал, как выглядит символ 2023 года Черный Водяной Кролик
Макаревич показал, как выглядит символ 2023 года – Черный Водяной Кролик
"Ошеломительно!", "Самый лучший наряд!" 57-летняя Херли надела прозрачный комбинезон
"Ошеломительно!", "Самый лучший наряд!" 57-летняя Херли надела прозрачный комбинезон
"Даже не знаю, где они сейчас". Бобул заявил, что не общается со своей бывшей женой Сандулесой
"Даже не знаю, где они сейчас". Бобул заявил, что не общается со своей бывшей женой Сандулесой
"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом
"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом
"Ох, Екатерина. Вы роскошны". Дочь Филатова снялась в прозрачном платье
"Ох, Екатерина. Вы роскошны". Дочь Филатова снялась в прозрачном платье
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак снялась с дочерью в Альпах. Фото
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак снялась с дочерью в Альпах. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника" (195974)
2
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году (72288)
3
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза (58774)
4
"Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда". Зеленские сделали семейное фото на фоне новогодней елки (36588)
5
Каменских высказалась об отношениях с Потапом, заявив, что у каждого теперь свои цели (30051)
6
"Сам виноват, что мы расстались. Я гулящий был". Защитник "Азовстали" Дианов назвал себя однолюбом и рассказал о разводе с женой (27754)
7
"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом (26609)
8
"Путинская проститутка", "Никому не нужный нафталин". Повалий спела песню Ивасюка перед российскими оккупантами и пропагандистами (24946)
 
 
 
 