Южная Корея оштрафовала Tesla на $2,2 млн за неправду в рекламе

Регулятор отмечает, что Комиссия по справедливой торговле (KFTC) признала "преувеличением" рекламу, которая была выпущена в августе 2019 года и в которой говорилось, что электромобиль Tesla может "проезжать как минимум" сотни километров.

Экспертиза показала, что на самом деле такой пробег на одной зарядке аккумуляторов возможен только при средней температуре и в центре города, а при более низких температурах расстояние, которое может преодолеть машина, уменьшается в два раза.

Южнокорейский регулятор указал также, что представительство Tesla Inc. предоставило ложную информацию о скорости зарядки своих автомобилей. Добиться эффекта, упомянутого в рекламе, возможно лишь в оптимальных условиях, подчеркнуло ведомство.

Reuters отмечает, что в 2022 году в Южной Корее за ложную рекламу, связанную с выбросами газов дизельными легковыми автомобилями, был оштрафован на 20,2 млрд вон ($15,8 млн) автопроизводитель из Германии Mercedes-Benz и его корейское подразделение.