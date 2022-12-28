Акции Tesla упали до самого низкого уровня более чем за два года

Акции упал после сообщения Reuters о том, что Tesla планировала сократить производственный график в январе на своем заводе в Шанхае.

Кроме того, Tesla предложила американским потребителям скидку в размере $7500 на поставку двух своих моделей с наибольшим объемом до конца года. В совокупности эти две новости усилили опасения по поводу снижения спроса на авто компании.

Bloomberg отмечает, что акции компании ранее упали на 39% – с тех пор, как владелец Tesla Илон Маск купил соцсеть Twitter Inc – и в целом на 61% за год.

Сейчас цена акций Tesla составляет $109,91. Самая высокая цена акции в этом была в начале января – $399,93, а исторически самое высокое значение было зафиксировано в ноябре прошлого года – $407,36.

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