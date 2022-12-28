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Акции Tesla упали до самого низкого уровня более чем за два года

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Сейчас цена акций Tesla составляет $109,91
Сейчас цена акций Tesla составляет $109,91
Фото: depositphotos.com

Акции американской компании Tesla 27 декабря упали на 11,4% – до самого низкого уровня за последние два года. Об этом написало агентство Reuters.

Акции упал после сообщения Reuters о том, что Tesla планировала сократить производственный график в январе на своем заводе в Шанхае.

Кроме того, Tesla предложила американским потребителям скидку в размере $7500 на поставку двух своих моделей с наибольшим объемом до конца года. В совокупности эти две новости усилили опасения по поводу снижения спроса на авто компании. 

Bloomberg отмечает, что акции компании ранее упали на 39% – с тех пор, как владелец Tesla Илон Маск купил соцсеть Twitter Inc – и в целом на 61% за год.

Сейчас цена акций Tesla составляет $109,91. Самая высокая цена акции в этом была в начале января – $399,93, а исторически самое высокое значение было зафиксировано в ноябре прошлого года – $407,36.

Инфографика: google.com
Инфографика: google.com

Контекст:

Одновременно с падением цен на акции Tesla Маск потерял первое место в рейтингах самых богатых людей мира. Теперь его занимает президент Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно и его семье. По состоянию на 28 декабря, по версии Forbes, капитал Маска оценивается в $138 млрд.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Шанхай, Bloomberg, акции, Tesla, Илон Маск, Reuters, цена, компании
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