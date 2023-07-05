За год в рамках программы "єРобота" украинцы получили грантов на 4 млрд грн – Шмыгаль

"Еще один положительный момент. Сегодня год как стартовала программа поддержки бизнеса "єРобота". За этот период 5600 предпринимателей получили гранты от государства на сумму 4 млрд грн для развития или старта собственного дела", – сказал премьер.
Он отметил, что "программа постоянно усовершенствуется, и главное – она продолжает действовать".
"Каждый, у кого есть знания, навыки и план, может получить безвозвратный грант и начать собственный бизнес", – подчеркнул Шмыгаль.
Проект "єРобота" стартовал 21 июня 2022 года и предусматривает шесть программ. Первая – гранты для открытия нового бизнеса. Вторая и третья касаются аграрной сферы, сообщалось на сайте Кабмина. Четвертая программа – это гранты на перерабатывающие предприятия. Еще два гранта выдают за стартапы в сфере технологий или на оплату IT-обучения.
13 июня 2023 года Кабмин Украины принял решение продлить программу.