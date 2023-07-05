За год в рамках программы "єРобота" украинцы получили грантов на 4 млрд грн – Шмыгаль

"Еще один положительный момент. Сегодня год как стартовала программа поддержки бизнеса "єРобота". За этот период 5600 предпринимателей получили гранты от государства на сумму 4 млрд грн для развития или старта собственного дела", – сказал премьер.

Он отметил, что "программа постоянно усовершенствуется, и главное – она продолжает действовать".

"Каждый, у кого есть знания, навыки и план, может получить безвозвратный грант и начать собственный бизнес", – подчеркнул Шмыгаль.