За неделю в Украине цены на электричество для промышленности упали почти на 30%

2 июля оптовые цены составляли 2,93 грн/кВт-час, к 8 июля они снизились до 2,11 грн/кВт-час. В Украине цены на электроэнергию по состоянию на 8 июля будут самыми низкими в регионе и на 35–40% меньше, чем в соседних странах ЕС.
В Украине цена €52 за 1 МВт-час, в то время как в Венгрии, Словакии и Чехии – более €82 за 1 МВт-час.
16 марта 2022 года украинская энергосистема присоединилась к единой энергосистеме ЕС. В рамках интеграции Украина обязалась имплементировать европейские правила работы энергорынка, в том числе отменить искусственные ценовые ограничения (price cap), ограничивающие свободную торговлю электроэнергией.
НКРЭКУ отменила ценовые ограничения на рынке электроэнергии с 30 июня 2023 года. Соответствующее решение было принято на ее заседании 31 мая.
27 июня НКРЭКУ установила новые предельные цены на оптовом рынке электроэнергии.