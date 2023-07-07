За неделю в Украине цены на электричество для промышленности упали почти на 30%

2 июля оптовые цены составляли 2,93 грн/кВт-час, к 8 июля они снизились до 2,11 грн/кВт-час. В Украине цены на электроэнергию по состоянию на 8 июля будут самыми низкими в регионе и на 35–40% меньше, чем в соседних странах ЕС.

В Украине цена €52 за 1 МВт-час, в то время как в Венгрии, Словакии и Чехии – более €82 за 1 МВт-час.