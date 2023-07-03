Стоимость электроэнергии на свободном рынке будет ориентироваться на платежеспособность потребителей – "Укргидроэнерго"

"Укргидроэнерго" может быть более стабильной на рынке двусторонних договоров с октября, при соответствующих погодных условиях, отметил замгендиректора Фото: unn.com.ua

"Цена на рынке будет ориентироваться исключительно на способность потребителя платить за электроэнергию. В случае необходимости кто-то будет готов платить и 7200 грн/МВт-ч за электроэнергию в "пиковые" часы, а не, например, останавливать производство – это одна ситуация. Я считаю, что при определенной ценовой стабильности импорта нам будет достаточно для покрытия дефицита. Но в большинстве своем это зависит от платежеспособности потребителя", – рассказал Сухецкий.

Он подчеркнул, что должна быть определенная прогнозируемость и согласованность по цене на украинском и европейском рынках.

"Быстрое реагирование на рынке "на сутки вперед" украинской цены на европейскую решит полное объединение рынков", – отметил замгендиректора.

Сухецкий объяснил, почему "Укргидроэнерго" сокращает торговлю по двусторонним договорам на бирже.

"Для нас не понятно, какая цена должна быть выставлена на продажу на бирже, если этот небольшой объем можно реализовать на рынке "на сутки вперед" (РСВ) или "внутрисуточном" рынке (ВСР). Также все зависит от команд оператора системы передачи", – пояснил он и добавил, что значительные мощности ГАЭС работают для балансировки энергосистемы.

По его словам, "Укргидроэнерго" может быть более стабильной на рынке двусторонних договоров с октября, при соответствующих погодных условиях.