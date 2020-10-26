За три года вымывание капитала из Украины в пользу кредиторов превысило $25 млрд – Данилишин

В числе способов "вымывания" из Украины за границу финансовых средств глава совета Нацбанка назвал действия с налоговой базой.

Из Украины за три годы "вымыли" $25 млрд, заявил 26 октября в Facebook глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

"Ответственно выполняя свои обязательства перед международными партнерами, не следует забывать о значительных внутренних резервах финансовых ресурсов, которые покидают страну из-за несовершенства действующей системы налогового и валютного регулирования... Только за последние 3,5 года вымывание капитала из Украины в пользу внешних кредиторов превысило $25 млрд", – написал он.

Глава совета НБУ отметил, что в виде дивидендов в пользу нерезидентов из страны вывели $8,5 млрд. Выплата резидентами Украины процентов по кредитам от нерезидентов с 2017 года составила $8,6 млрд.

Данилишин связал произошедшее в том числе с размыванием налоговой базы и выводом прибыли за границу.

Он выступил за внедрение в Украине международных правил налогообложения, "включая налогообложение контролируемых иностранных компаний и правила тонкой капитализации".

По состоянию на 1 сентября международные резервы Украины составляли $29,049 млрд (в эквиваленте), в августе они увеличились на 1% из-за благоприятной ситуации на валютном рынке. В сентябре резервы сократились на 8,7% и к 1 октября составляли $26,526 млрд (в эквиваленте), сообщали в НБУ.