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Глава совета Нацбанка Данилишин снялся с конкурса на президента Нацакадемии наук

Глава совета Национального банка Богдан Данилишин объяснил, что снимается с претендента на главу Национальной академии наук, так как наука стала заложницей людей глубокого пенсионного возраста, а средний возраст всех научных сотрудников академии в 2019 году составлял 53,9 года. Он уверен, что избрание главой НАН человека пожилого возраста – это путь в никуда.

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Данилишин: Кого бы ни избрали президентом НАН, президиальная бюрократическая машина будет стараться сохранить брежневско-советские догмы развития науки
Данилишин: Кого бы ни избрали президентом НАН, президиальная бюрократическая машина будет стараться сохранить брежневско-советские догмы развития науки
Фото: Богдан Данилишин / Facebook

Глава совета Национального банка Богдан Данилишин снял свою кандидатуру с выборов президента Национальной академии наук Украины. Об этом он сообщил в Facebook.

"Сообщаю, что я снял свою кандидатуру с выборов президента НАН Украины. Всеми силами старался привлечь внимание к проблемам науки. Но политиков больше интересуют местные выборы, дилетантов – выговор [первой замглавы Нацбанка Украины Екатерине] Рожковой и Ко, а реально проблемы дальнейшего развития науки в Украине – фактически никого", – отметил он.

Объясняя свое решение, Данилишин подчеркнул, что наука стала заложницей людей глубокого пенсионного возраста, так как средний возраст всех научных сотрудников академии в 2019 году составлял 53,9 года.

"Наблюдается массовый выезд молодых ученых за пределы страны. В свое время покойный ныне Борис Патон стал президентом академии в 42 года и пробыл на этом посту до почти 102! Более полувека. Меня избирали академиком в 44, сейчас мне 55. За десять лет ни одного академика младше 55 не избрали", – добавил он.

Данилишин отметил, что на должность президента НАН претендуют люди старше 69 лет и "фактически советской формации".

"Кого бы ни избрали президентом НАН, президиальная бюрократическая машина будет стараться сохранить брежневско-советские догмы развития науки и свое собственное место под солнцем. Это явно путь в никуда. Хочу ошибаться", – заявил он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3519428324806612&id=100002184378189

Президент НАНУ Борис Патон скончался 19 августа 2020 годаЕму был 101 год, с 1962-го Патон возглавлял Национальную академию наук. В последний раз его переизбрали президентом НАНУ в 2015-м.

Патон не выдвигал свою кандидатуру на пост президента на новый срок. В июле этого года он сказал, что будет голосовать за кандидатуру нынешнего вице-президента НАНУ Анатолия Загороднего.

Теги: Украина, наука, Богдан Данилишин, Национальная академия наук
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