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Закон о почтовой связи создал требование для операторов, которое невозможно выполнить – главный юрист "Новой почты"

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В Верховной Раде законопроект со всеми его недостатками почти без движения лежал с 2020 года, отметила юрист
В Верховной Раде законопроект со всеми его недостатками почти без движения лежал с 2020 года, отметила юрист
Фото: depositphotos.com

Ни один независимый почтовый оператор не сможет выполнить требование закона о почтовой связи относительно наличия специального кода для открытия места международного почтового обмена, необходимого для обработки международных отправлений. Следовательно, законодатели умышленно или ошибочно создали монополию, наспех приняв несовершенный закон, регулирующий деятельность отрасли с конца 2022 года. Об этом пишет в своем блоге на сайте "NV Бізнес" Инна Хомич, директор по правовым вопросам группы компаний "Новая почта".

"Для того, чтобы получить этот код Всемирного почтового союза, частному почтовому оператору нужно найти цвет папоротника, изобрести философский камень и трижды нарушить пространственно-временной интервал – то есть абсолютно невозможно. Ибо получение такого кода частным оператором просто не предусмотрено правилами ВПС [Всемирного почтового союза]. Точка", – описывает главный юрист ЧП тупиковую ситуацию, созданную украинским законом.

В самом ВПС были удивлены, когда узнали о своей причастности к регулированию деятельности независимых почтовых операторов в Украине, отметила она.

"Мы направили письмо во Всемирный почтовый союз и даже 17 января 2023 года получили отказ на свою глупую просьбу, – рассказывает детали Хомич. – А можете представить удивление уважаемых представителей ВПС, когда я рассказывала им, что меня – частного почтового оператора – закон обязывает получить код ВПС… Так стыдно мне не было со времен университетских экзаменов по латыни. Но здесь был испанский стыд…"

Ответ от Всемирного почтового союза "Новая почта" передала руководителю профильного парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре Юрию Киселю для исправления законодательной ошибки и удаления антиконкурентных норм.

Хомич добавила, что законодатели и чиновники упустили много лет, за которые могли разработать современное регулирование для отрасли. Она заявила, что семь лет профильное министерство игнорировало необходимость перемен, перекладывая ответственность на депутатов, а в Верховной Раде законопроект со всеми его недостатками почти без движения лежал с 2020 года. Профильные комитеты, государственные институты и представители бизнеса неоднократно предупреждали о несовершенстве законопроекта и рисках, которые он несет, но к концу 2022 года депутаты приняли документ, так как стоял вопрос об исполнении обязательств Украины перед ЕС.

Теги: почта, бизнес, депутаты, монополия, Новая почта, парламент, закон, законопроект, чиновники, ЕС, компании
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