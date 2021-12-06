Зарплата на "Метинвесте" выросла с начала года на четверть – отчет

За год зарплату повышали дважды – в мае и сентябре, отмечает агентство.
Расходы на персонал выросли по сравнению с таким же периодом 2020 года на $157 млн, выручка – на 78% – до $13,6 млрд. Показатель EBITDA – объем прибыли до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам – вырос в четыре раза, до $6,1 млрд.
Также в УНИАН сообщали, что "Метинвест" нарастил капитальные инвестиции до $822 млн. С января по сентябрь прошлого года группа заплатила налогов на $423 млн.
"Метинвест" – вертикально интегрированная группа из добывающих и металлургических предприятий, которые расположены в основном в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях. Основными акционерами "Метинвеста" являются СКМ (71,24%) и "Смарт-Холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.