Зарплата на "Метинвесте" выросла с начала года на четверть – отчет

Расходы на персонал выросли по сравнению с таким же периодом 2020 года на $157 млн Фото: metinvestholding.com

За год зарплату повышали дважды – в мае и сентябре, отмечает агентство.

Расходы на персонал выросли по сравнению с таким же периодом 2020 года на $157 млн, выручка – на 78% – до $13,6 млрд. Показатель EBITDA – объем прибыли до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам – вырос в четыре раза, до $6,1 млрд.

Также в УНИАН сообщали, что "Метинвест" нарастил капитальные инвестиции до $822 млн. С января по сентябрь прошлого года группа заплатила налогов на $423 млн.