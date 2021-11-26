Затонувший возле Одессы танкер Delfi окончательно передан в собственность государства

"Решение суда первой инстанции наконец оказалось последним, поскольку была нарушена процедура апелляции. Поэтому решение о том, что судно Delfi – государственная собственность, вступило в силу. Мы сейчас представляем проект распоряжения, чтобы зафиксировать, что судно в сфере управления Министерства инфраструктуры. А дальше либо госпредприятие "МТП "Черноморск", либо АМПУ будет заниматься дальнейшей продажей корпуса, скорее всего, на слом", – сказал он.

"Радіо Свобода" отмечает, что от формального владельца судна, компании Mister Drake PC, суд требует компенсировать ущерб АМПУ за аварийно-спасательные работы – около 2,7 млн грн. Также компания должна выплатить около $16 тыс. штрафа за разлив нефтепродуктов и загрязняющих веществ из судна. Голодницкий сказал, что неизвестно, будут ли выплачены эти средства.