Командиру корабля морской охраны, пропустившему Delfi через украинскую границу, сообщили о подозрении

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года Фото: EPA

По данным следствия, в ноябре 2019 года командир корабля морской охраны, который нес боевое дежурство в акватории Черного моря вблизи Одесского морского порта, знал об имеющихся нарушениях у танкера Delfi и не принял мер по его задержанию и конвоированию в ближайший порт.

При осмотре судна пограничники установили, что танкер пересек границу Украины без необходимых документов. Также у него была слишком маленькая команда – трое вместо пяти человек. Кроме того, пограничники обнаружили неработоспособность главных двигателей судна, потерю одного из якорей, нестабильно работающие системы связи, отсутствие топлива и провизии, что создавало предпосылки для угрозы жизни и здоровью членов экипажа и посторонних лиц.

В итоге грузовой танкер во время шторма сорвался с якоря и, дрейфуя, сел на мель близ одесского пляжа "Дельфин", где произошла утечка нефтепродуктов.

Бывшему командиру корабля морской охраны Одесского отряда морской охраны предъявили подозрение в небрежном отношении военного чиновника к службе, причинившем существенный вред (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).