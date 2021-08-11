Два айфона пистолет и крупная сумма денег. В Одессе обокрали бывшего владельца танкера Delfi – СМИ

Злоумышленник забрался в Range Rover, который стоял незапертым на паркинге торгового центра Фото: depositphotos.com

По информации издания, злоумышленник забрался в автомобиль Range Rover Ковтунова, который стоял незапертым на паркинге одесского торгового центра "Сады победы". Он похитил крупную сумму денег, два айфона, травматический пистолет с боеприпасами и документы.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

Ковтунов основал около 20 компаний, которые зарегистрированы в Одессе и Николаеве, некоторые занимаются оптовой торговлей нефтепродуктами. Формальным собственником танкера Delfi была британская компания Mister Drake PC, отметила "Думская".