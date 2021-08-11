Два айфона пистолет и крупная сумма денег. В Одессе обокрали бывшего владельца танкера Delfi – СМИ

По информации издания, злоумышленник забрался в автомобиль Range Rover Ковтунова, который стоял незапертым на паркинге одесского торгового центра "Сады победы". Он похитил крупную сумму денег, два айфона, травматический пистолет с боеприпасами и документы.
Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).
Ковтунов основал около 20 компаний, которые зарегистрированы в Одессе и Николаеве, некоторые занимаются оптовой торговлей нефтепродуктами. Формальным собственником танкера Delfi была британская компания Mister Drake PC, отметила "Думская".
Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Он медленно дрейфовал возле пляжа "Дельфин", пока не сел на мель. В итоге судно затопило. По данным СМИ, Delfi могли задействовать в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.
Работы по подъему танкера начались 24 июля 2020 года. 26 августа его поставили на киль. Delfi отбуксировали в порт Черноморск 10 сентября.
В марте 2021 года Хозяйственный суд Одесской области принял решение, что владелец танкера, которым на то время являлась компания Mister Drake PC, должен заплатить 2,7 млн грн за ликвидацию последствий аварии. В мае суд передал судно в собственность государства.