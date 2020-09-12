Зеленский заявил, что назовет имена владельцев танкера Delfi

Владельцы танкера Delfi не давали государству возможность отбуксировать его. Местная власть ничего не могла с этим поделать, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский после местных выборов пообещал назвать имена владельцев затонувшего возле пляжа в Одессе танкера Delfi и к какой политической партии они принадлежат. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" 12 сентября по итогам брифинга Зеленского в Одессе.

"10 месяцев владельцы не давали государству никакой возможности, чтобы мы занимались этими работами. Местная власть ничего не могла сделать. Никто предметно фундаментально ничего с собственниками сделать не смог", – сказал он на брифинге в субботу в Одессе.

Зеленский посчитал владельцев Delfi преступниками, потому что они сказали неправду, в том числе лично ему.

"Они нас попросили дать месяц и сказали, что найдут компанию, которая заберет с пляжа этот танкер Delfi", – рассказал президент.

По его словам, государство интересовало, что это за танкер "без опознавательных знаков и флагов".

"Все боялись и нам говорили, что там какие-то западные бенефициары. Мы нашли бенефициаров. Не будем говорить название политической партии, потому что скажут, что я это сказал перед местными выборами. Мы подождем окончания местных выборов, а потом расскажем вам, кто бенефициары этого "западного", "современного" танкера", – подчеркнул Зеленский.

Президент заявил, что владельцы не давали убирать танкер, потому что хотели на этом заработать деньги.

"Просто распилить на металл, как эти люди всю жизнь "распиливали" нашу страну", – отметил он.

Президент обратил внимание, что весь процесс по отбуксировке танкера занял 50 дней, а непосредственно работ – 30 дней.

"Я понимаю, что это долго, но, если взять в целом тот срок, за который действительно государство смогло отбуксировать танкер Delfi, я считаю, это было быстро. Но, к сожалению, просим прощения, не смогли с самого начала вмешаться и "сломать" эту частную компанию", – резюмировал Зеленский.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Он медленно дрейфовал возле пляжа "Дельфин", пока не сел на мель. В итоге судно затопило. По данным СМИ, Delfi могли задействовать в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Работы по подъему танкера начались 24 июля. 26 августа его поставили на киль. 8 сентября местное издание "Думская" сообщило, что подъем приостановили из-за штормового предупреждения.

Delfi отбуксировали в порт Черноморск 10 сентября.