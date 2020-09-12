ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский заявил, что назовет имена владельцев танкера Delfi

Владельцы танкера Delfi не давали государству возможность отбуксировать его. Местная власть ничего не могла с этим поделать, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский заявил, что владельцы хотели распилить танкер Delfi на металл
Зеленский заявил, что владельцы хотели распилить танкер Delfi на металл
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский после местных выборов пообещал назвать имена владельцев затонувшего возле пляжа в Одессе танкера Delfi и к какой политической партии они принадлежат. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" 12 сентября по итогам брифинга Зеленского в Одессе.

"10 месяцев владельцы не давали государству никакой возможности, чтобы мы занимались этими работами. Местная власть ничего не могла сделать. Никто предметно фундаментально ничего с собственниками сделать не смог", – сказал он на брифинге в субботу в Одессе.

Зеленский посчитал владельцев Delfi преступниками, потому что они сказали неправду, в том числе лично ему.

"Они нас попросили дать месяц и сказали, что найдут компанию, которая заберет с пляжа этот танкер Delfi", – рассказал президент.

По его словам, государство интересовало, что это за танкер "без опознавательных знаков и флагов".

"Все боялись и нам говорили, что там какие-то западные бенефициары. Мы нашли бенефициаров. Не будем говорить название политической партии, потому что скажут, что я это сказал перед местными выборами. Мы подождем окончания местных выборов, а потом расскажем вам, кто бенефициары этого "западного", "современного" танкера", – подчеркнул Зеленский.

Президент заявил, что владельцы не давали убирать танкер, потому что хотели на этом заработать деньги.

"Просто распилить на металл, как эти люди всю жизнь "распиливали" нашу страну", – отметил он.

Президент обратил внимание, что весь процесс по отбуксировке танкера занял 50 дней, а непосредственно работ – 30 дней.

"Я понимаю, что это долго, но, если взять в целом тот срок, за который действительно государство смогло отбуксировать танкер Delfi, я считаю, это было быстро. Но, к сожалению, просим прощения, не смогли с самого начала вмешаться и "сломать" эту частную компанию", – резюмировал Зеленский.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Он медленно дрейфовал возле пляжа "Дельфин", пока не сел на мель. В итоге судно затопило. По данным СМИ, Delfi могли задействовать в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Работы по подъему танкера начались 24 июля. 26 августа его поставили на киль8 сентября местное издание "Думская" сообщило, что подъем приостановили из-за штормового предупреждения.

Delfi отбуксировали в порт Черноморск 10 сентября.

Теги: Одесса, Владимир Зеленский, бенефициар, местные выборы, Черноморск, нефтепродукты, порт, танкер Delfi, Дельфин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"На благотворительных началах". Кухар назвала свою зарплату на должности и.о. директора хореографического училища
"На благотворительных началах". Кухар назвала свою зарплату на должности и.о. директора хореографического училища
  "Что, простите?" Маск забыл, как зовут его сына. Видео
  "Что, простите?" Маск забыл, как зовут его сына. Видео
  Lovemachine. В новом клипе Кончита Вурст с голым торсом обнимает певца Лу Асриля. Видео
  Lovemachine. В новом клипе Кончита Вурст с голым торсом обнимает певца Лу Асриля. Видео
Потап повторил выражение лица персонажа знаменитой картины. Фото
Потап повторил выражение лица персонажа знаменитой картины. Фото
Ведущим балкона в третьем эфире "Танцев со звездами" стал муж судьи проекта
Ведущим балкона в третьем эфире "Танцев со звездами" стал муж судьи проекта
"Обратите внимание на мою задницу". Спирс показала результат похудения
"Обратите внимание на мою задницу". Спирс показала результат похудения
Пономарев обратился к соцсетям за помощью
Пономарев обратился к соцсетям за помощью
Джиджи Хадид позировала без бюстгальтера
Джиджи Хадид позировала без бюстгальтера
  "Контакт". ТНМК презентовали трек о космосе, Илоне Маске и седьмом небе
  "Контакт". ТНМК презентовали трек о космосе, Илоне Маске и седьмом небе
"После посещения зоны не спала неделю". Дочь мэра Днепра Филатова побывала в Чернобыле
"После посещения зоны не спала неделю". Дочь мэра Днепра Филатова побывала в Чернобыле
Камалия заразилась коронавирусом
Камалия заразилась коронавирусом
Известно имя приглашенного судьи третьего эфира "Танцев со звездами"
Известно имя приглашенного судьи третьего эфира "Танцев со звездами"
Агузарова выпустила первый альбом за 17 лет
Агузарова выпустила первый альбом за 17 лет
  Вакарчук рассказал, как оценивает творчество Monatik
  Вакарчук рассказал, как оценивает творчество Monatik
  Strange Timez. Gorillaz презентовала клип на трек, записанный с The Cure. Видео
  Strange Timez. Gorillaz презентовала клип на трек, записанный с The Cure. Видео
Осадчая за день до 37-летия рассказала о ностальгии
Осадчая за день до 37-летия рассказала о ностальгии
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
В купальнике и объятиях мужчины. Могилевская показала свой отпуск
В купальнике и объятиях мужчины. Могилевская показала свой отпуск
Собчак: На дурацкий вопрос "Какое главное качество в мужчине?" я отвечаю не задумываясь
Собчак: На дурацкий вопрос "Какое главное качество в мужчине?" я отвечаю не задумываясь
"Самоизоляция в тюрьме". Галкин записал пародию на переговоры Путина и Лукашенко
"Самоизоляция в тюрьме". Галкин записал пародию на переговоры Путина и Лукашенко
"Обратите внимание на мою задницу". Спирс показала результат похудения
"Обратите внимание на мою задницу". Спирс показала результат похудения
  "Алла Борисовна выглядит не по годам суперски", "Аль Пачино напоминает". Пугачева появилась в шоу своего мужа
"Алла Борисовна выглядит не по годам суперски", "Аль Пачино напоминает". Пугачева появилась в шоу своего мужа
"На благотворительных началах". Кухар назвала свою зарплату на должности и.о. директора хореографического училища
"На благотворительных началах". Кухар назвала свою зарплату на должности и.о. директора хореографического училища
  Вакарчук рассказал, как оценивает творчество Monatik
Вакарчук рассказал, как оценивает творчество Monatik
Чача и ча-ча-ча. Булитко и Библив сняли юмористический ролик
Чача и ча-ча-ча. Булитко и Библив сняли юмористический ролик
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS