Зеленский предложил запустить скоростной поезд между Киевом и Варшавой

"Владимир Зеленский выступил с инициативой развития совместных инфраструктурных проектов, в частности запуска скоростного поезда между Киевом и Варшавой, который будет корреспондироваться с сотрудничеством стран в рамках инициативы "Триморья", – говорится в сообщении.

Также президенты обсудили саммит Крымской платформы, противодействие газотранспортному проекту "Северный поток – 2" и ситуацию с безопасностью на Донбассе. В пресс-службе сообщили, что Зеленский предложил совместные шаги по противостоянию агрессивным действиям России, в частности в информационной сфере.

"Лидеры государств согласились с тем, что российские учения "Запад-2021" создают напряжение и ухудшают ситуацию с безопасностью в регионе. Президенты также обменялись мнениями относительно сложного положения на границах обеих стран с Беларусью. Кроме того, во время разговора они коснулись событий в Афганистане и тех шагов, которые осуществляют Украина и Польша для эвакуации своих граждан из этой страны", – говорится в сообщении.