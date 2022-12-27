Журналист Лямец: Нелегальный рынок электронных сигарет растет бешеными темпами. Речь идет о 280 млн грн не полученных государством налогов

"Есть системная проблема – нелегальный рынок электронных сигарет растет бешеными темпами. Согласно Налоговому кодексу Украины, с 1 января 2021 года жидкости для электронных сигарет (классических вейпов, POD-систем и т.п.) облагаются акцизом. А производство и продажа жидкостей для электронных сигарет возможны только с лицензией. Наверное, авторы изменений в Налоговом кодексе Украины и законе Украины ("О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах и топлива") рассчитывали легализовать этот рынок и увеличить доходы в бюджет. Но вышло как обычно", – написал он.

Журналист отметил, что общей статистики импорта электронных сигарет и жидкостей за 2022 год пока нет, но можно предположить на примере отчетности за август, какими будут итоговые цифры.

"Понятно, что в Украину ежемесячно официально завозится около 3,5 млн девайсов для электронного курения. Но – важно – это лишь официальные данные. Более 50% рынка находятся в тени, говорят операторы рынка. Выходит, нелегальный рынок составляет по меньшей мере 3,5 млн электронных девайсов для курения ежемесячно. О каких потерях для бюджета идет речь? Вот расчет на наиболее распространенную модель POD-систем под брендом Elf bar на 1500 затяжек. Если у легального продавца после оплаты таможенной пошлины, акциза и уплаты лицензии Elf bar стоит 370 грн, то у нелегального – 200 грн!!! По какой цене более вероятно приобретет товар покупатель? Как объясняют операторы рынка, от одной такой нелегальной сигареты государственный бюджет не получает 80 грн. Умножаем на 3,5 млн девайсов ежемесячно – речь идет о 280 млн грн не полученных государством налогов", – подсчитал Лямец.

Он добавил, что это ориентировочные расчеты, и речь может идти о большей сумме, так как кроме акциза официальные продавцы еще платят НДС и стоимость лицензии, а контрабандисты этого не делают.

"Но даже если речь о 280 млн грн ежемесячно, сосчитайте сколько броников, касок, дронов можно приобрести за эти средства для наших военных?! С января 2023 года парламент в три раза повысит официальные акцизы на электронные сигареты. Что произойдет? Здесь классика. Официальные POD-системы подорожают (и это верно), но неуплата в бюджет тоже возрастет. По одним расчетам – до 560 млн грн, по другим – до 800 млн грн недополученных средств. В месяц!!! Может быть, даже существеннее. Рынок электронных сигарет в Украине является одним из самых больших в мире! По оценкам официальных продавцов, объемы украинского рынка сопоставимы с продажами в Великобритании, Франции, Германии, Канаде, Испании, Италии", – сообщил автор.

По данным операторов рынка, по состоянию на декабрь 2022 года электронные сигареты занимают около 20% рынка сигарет в денежном измерении, рассказал Лямец. Государство не получает стабильной прибыли от этого сектора, потому что неэффективно борется с контрабандой.



"Товар едет через границу с Польшей, Словакией. Объемы столь масштабны, что для хранения используются европейские акцизные склады. Частично используется дыра в законодательстве – экспорт и импорт жидкостей, подпадающих под УКТ ВЭД – 3824 90 97 20, осуществляется без лицензии. Однако если они закупаются для дальнейшей перепродажи, нужно будет оформить лицензию (куда попадает ввезенный в Украину товар – никто не контролирует). Но кроме лицензии, с 1 января 2021 года все лица, ввозящие на таможенную территорию Украины жидкости для заправки электронных сигарет, являются плательщиками акциза. Вопрос к Государственной таможенной службе и к Государственной налоговой службе – каким образом в Украину попадают электронные сигареты без оплаты пошлин и без акцизных марок?" – подчеркнул журналист.

Он отметил, что теневой рынок игровых услуг не могли побороть, пока лично президент Владимир Зеленский не "стукнул кулаком по столу" и не приказал остановить это явление.

"Все исчезло в несколько часов!!! Часов!!! То есть все "погоны" хорошо знали, кто и где занимается игорным "бизнесом". Но не останавливали, пока не получили жесткого требования президента. Думаю, что-то подобное нужно сделать с контрабандой продажи нелегальных электронных сигарет и жидкостей к ним. Кулак Зеленского – это, оказывается, сила. Иначе они не поймут. Только жесткое наказание нарушителей – от контрабандистов до продавцов", – написал Лямец.