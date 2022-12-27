ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Журналист Лямец: Нелегальный рынок электронных сигарет растет бешеными темпами. Речь идет о 280 млн грн не полученных государством налогов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сергей Лямец: Более 50% рынка находятся в тени, говорят операторы рынка
Сергей Лямец: Более 50% рынка находятся в тени, говорят операторы рынка
Скриншот: 100% Лямец / YouTube

В Украине из-за контрабанды электронных устройств для курения государственный бюджет не получает около 280 млн грн в месяц, но с начала следующего года парламент в три раза повысит официальные акцизы на электронные сигареты и потери могут возрасти до 800 млн грн в месяц. Об этом заявил со ссылкой на расчеты операторов рынка журналист Сергей Лямец в своем Facebook.

"Есть системная проблема – нелегальный рынок электронных сигарет растет бешеными темпами. Согласно Налоговому кодексу Украины, с 1 января 2021 года жидкости для электронных сигарет (классических вейпов, POD-систем и т.п.) облагаются акцизом. А производство и продажа жидкостей для электронных сигарет возможны только с лицензией. Наверное, авторы изменений в Налоговом кодексе Украины и законе Украины ("О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах и топлива") рассчитывали легализовать этот рынок и увеличить доходы в бюджет. Но вышло как обычно", – написал он.

Журналист отметил, что общей статистики импорта электронных сигарет и жидкостей за 2022 год пока нет, но можно предположить на примере отчетности за август, какими будут итоговые цифры.

"Понятно, что в Украину ежемесячно официально завозится около 3,5 млн девайсов для электронного курения. Но – важно – это лишь официальные данные. Более 50% рынка находятся в тени, говорят операторы рынка. Выходит, нелегальный рынок составляет по меньшей мере 3,5 млн электронных девайсов для курения ежемесячно. О каких потерях для бюджета идет речь? Вот расчет на наиболее распространенную модель POD-систем под брендом Elf bar на 1500 затяжек. Если у легального продавца после оплаты таможенной пошлины, акциза и уплаты лицензии Elf bar стоит 370 грн, то у нелегального – 200 грн!!! По какой цене более вероятно приобретет товар покупатель? Как объясняют операторы рынка, от одной такой нелегальной сигареты государственный бюджет не получает 80 грн. Умножаем на 3,5 млн девайсов ежемесячно – речь идет о 280 млн грн не полученных государством налогов", – подсчитал Лямец.

Он добавил, что это ориентировочные расчеты, и речь может идти о большей сумме, так как кроме акциза официальные продавцы еще платят НДС и стоимость лицензии, а контрабандисты этого не делают.

"Но даже если речь о 280 млн грн ежемесячно, сосчитайте сколько броников, касок, дронов можно приобрести за эти средства для наших военных?! С января 2023 года парламент в три раза повысит официальные акцизы на электронные сигареты. Что произойдет? Здесь классика. Официальные POD-системы подорожают (и это верно), но неуплата в бюджет тоже возрастет. По одним расчетам – до 560 млн грн, по другим – до 800 млн грн недополученных средств. В месяц!!! Может быть, даже существеннее. Рынок электронных сигарет в Украине является одним из самых больших в мире! По оценкам официальных продавцов, объемы украинского рынка сопоставимы с продажами в Великобритании, Франции, Германии, Канаде, Испании, Италии", – сообщил автор.

По данным операторов рынка, по состоянию на декабрь 2022 года электронные сигареты занимают около 20% рынка сигарет в денежном измерении, рассказал Лямец. Государство не получает стабильной прибыли от этого сектора, потому что неэффективно борется с контрабандой.

"Товар едет через границу с Польшей, Словакией. Объемы столь масштабны, что для хранения используются европейские акцизные склады. Частично используется дыра в законодательстве – экспорт и импорт жидкостей, подпадающих под УКТ ВЭД – 3824 90 97 20, осуществляется без лицензии. Однако если они закупаются для дальнейшей перепродажи, нужно будет оформить лицензию (куда попадает ввезенный в Украину товар – никто не контролирует). Но кроме лицензии, с 1 января 2021 года все лица, ввозящие на таможенную территорию Украины жидкости для заправки электронных сигарет, являются плательщиками акциза. Вопрос к Государственной таможенной службе и к Государственной налоговой службе – каким образом в Украину попадают электронные сигареты без оплаты пошлин и без акцизных марок?" – подчеркнул журналист.

Он отметил, что теневой рынок игровых услуг не могли побороть, пока лично президент Владимир Зеленский не "стукнул кулаком по столу" и не приказал остановить это явление.

"Все исчезло в несколько часов!!! Часов!!! То есть все "погоны" хорошо знали, кто и где занимается игорным "бизнесом". Но не останавливали, пока не получили жесткого требования президента. Думаю, что-то подобное нужно сделать с контрабандой продажи нелегальных электронных сигарет и жидкостей к ним. Кулак Зеленского – это, оказывается, сила. Иначе они не поймут. Только жесткое наказание нарушителей – от контрабандистов до продавцов", – написал Лямец.

https://www.facebook.com/anserua/posts/pfbid02mAA8mUWNf2NPGDaB9aJfNJ7j2ZVaMd3FEak8ADnhkKsYbYmirPKziCYukEwBuJHul

Теги: налоги, Польша, Словакия, бюджет, импорт, бизнес, доходы, контрабанда, акциз, НДС, пошлины, прибыль, лицензия, курение, законодательство, Владимир Зеленский, сигареты, президент, рынок, Сергей Лямец, продажа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дорофеева показала свой "секс"
Дорофеева показала свой "секс"
Жена Тигипко поизгибалась перед зеркалом и засветила татуировку
Жена Тигипко поизгибалась перед зеркалом и засветила татуировку
"Стыд-позор", "Вторая армия мира. Всем обеспечена, только без трусов". Гордон показал россиянку, которая шьет трусы оккупантам
"Стыд-позор", "Вторая армия мира. Всем обеспечена, только без трусов". Гордон показал россиянку, которая шьет трусы оккупантам
"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке
"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке
Никитюк засветила нижнюю часть ягодиц в зеркале
Никитюк засветила нижнюю часть ягодиц в зеркале
Россиянка с иллюстрацией о посттравматических реакциях украинских беженцев выиграла на конкурсе. Украинцы возмутились
Россиянка с иллюстрацией о посттравматических реакциях украинских беженцев выиграла на конкурсе. Украинцы возмутились
Кардашян вернула темный цвет волос и показала всех своих детей. Фото
Кардашян вернула темный цвет волос и показала всех своих детей. Фото
Jerry Heil: Ночью пришло несколько врачей. Говорят: "Улыбнитесь?!" Я улыбнулась. Один говорит: "Она". И ушли
Jerry Heil: Ночью пришло несколько врачей. Говорят: "Улыбнитесь?!" Я улыбнулась. Один говорит: "Она". И ушли
"Еле вставала с постели". Дорофеева рассказала о своей болезни и сделала дома селфи в полный рост
"Еле вставала с постели". Дорофеева рассказала о своей болезни и сделала дома селфи в полный рост
  Фронтмен ирландской группы The Frames выступил в Дублине с песней в поддержку украинцев. Видео
  Фронтмен ирландской группы The Frames выступил в Дублине с песней в поддержку украинцев. Видео
"Меня спрашивали: что будет после 100-й машины? Ответ: "Будет 101-я, 150-я, а потом победа и мир". Писатель Любка передал 100 авто для ВСУ
"Меня спрашивали: что будет после 100-й машины? Ответ: "Будет 101-я, 150-я, а потом – победа и мир". Писатель Любка передал 100 авто для ВСУ
"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", "Красивая пара". Бывший жених Лопес показал свою новую избранницу – фитнес-модель
"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", "Красивая пара". Бывший жених Лопес показал свою новую избранницу – фитнес-модель
"Ты просто убиваешь талант". Полякова накричала на Ясинского. Продюсер записал это на видео и выложил в сеть
"Ты просто убиваешь талант". Полякова накричала на Ясинского. Продюсер записал это на видео и выложил в сеть
75-летний Шварценеггер показал архивное фото своей матери
75-летний Шварценеггер показал архивное фото своей матери
Андре Тан поддержал инициативу британских и украинских волонтеров, передав детям на Рождество 10 тыс. подарков. Видео
Андре Тан поддержал инициативу британских и украинских волонтеров, передав детям на Рождество 10 тыс. подарков. Видео
  Чарльз III записал первое рождественское обращение к нации в статусе короля Великобритании. Видео
  Чарльз III записал первое рождественское обращение к нации в статусе короля Великобритании. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Весь мир поставил на уши". Кошевой рассказал, как Зеленский в переписке с ним прокомментировал свое выступление в Конгрессе (805331)
2
"Профукала семью и Родину". Ани Лорак заявила о желании воссоединиться с семьей (115800)
3
"Развелись", "Обручального кольца нет". Каменских на рождественском фото снялась без мужа (92985)
4
18-летняя дочь Константина Меладзе показала редкое фото со своей 46-летней матерью (36773)
5
"Очень мило и уютно". Ефросинина показала, как украсила свой дом к Рождеству (23870)
6
"Поженились?", "Единственный мужчина, который любил Иру". Билык в обнимку с Коляденко засветила обручальное кольцо. Видео (22366)
7
"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", "Красивая пара". Бывший жених Лопес показал свою новую избранницу – фитнес-модель (18563)
8
"Зрелище исключительно мерзкое". Невзоров высмеял восхваляющую Россию Долину (17861)
 
 
 
 