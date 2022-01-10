Журналисты узнали, сколько заработал Данилов в должности секретаря СНБО в 2021 году

Информацию предоставили в аппарате СНБО в ответ на запрос телеканала.

В прошлом году Данилов получил 911 681 грн. В сообщении подчеркнули, что зарплата секретаря СНБО состоит из должностного оклада, премий и надбавок. С января по декабрь 2021 года Данилову начисляли от 66,7 тыс. грн в месяц до 142,5 тыс. грн.