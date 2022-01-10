Журналисты узнали, сколько заработал Данилов в должности секретаря СНБО в 2021 году

Информацию предоставили в аппарате СНБО в ответ на запрос телеканала.
В прошлом году Данилов получил 911 681 грн. В сообщении подчеркнули, что зарплата секретаря СНБО состоит из должностного оклада, премий и надбавок. С января по декабрь 2021 года Данилову начисляли от 66,7 тыс. грн в месяц до 142,5 тыс. грн.
Данилов родился в 1962 году в Луганской области. С 1994-го по 1997 год он был городским головой Луганска. В 2005–2006 годах занимал должность главы Луганской облгосадминистрации. Секретарем СНБО был назначен 3 октября 2019 года. У Данилова четверо детей и восемь внучек, сообщил сайт Совета нацбезопасности.