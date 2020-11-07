"Значимая веха". Украина начала реэкспорт газа

Гендиректор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон сообщил, что Украина реэкспортировала купленный в Евросоюзе газ в Польшу и Венгрию.

В октябре Украина впервые провела реэкспорт газа, закупленного в Евросоюзе. Об этом в Facebook сообщил генеральный директор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

"Еще одна значимая веха для рынка газа – начался реэкспорт газа, который был ранее завезен в Украину из ЕС. Ранее были только транзит и импорт. Первые 15 млн м³ газа были реэкспортированы в октябре в Венгрию и Польшу", – написал он.

По словам Макогона, Оператор ГТС "уже заработал порядка 500 млн грн дохода от предоставления услуги shorthaul".

"Это абсолютно новый источник дохода для компании, который был создан с нуля. Даже на таком древнем и инертном рынке, как транспортировка газа, можно находить новые возможности и точки роста", – добавил гендиректор компании.

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев добавил, что "Украина начала полноценный реэкспорт газа в ЕС".

"Этому способствовали несколько услуг, которые внедрили Оператор газотранспортной системы и подземные хранилища газа. "Укртрансгаз" еще несколько лет назад ввел услугу "таможенный склад", которая позволяет без растаможки хранить газ в Украине более 1000 дней. ОГТСУ внедрил услугу shorthaul, которая позволяет транзит газа через Украину в Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию", – пояснил он.

Агентство "Интерфакс-Украина" напоминает, что услугу shorthaul Оператор ГТС Украины ввел с 1 января 2020 года.