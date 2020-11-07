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"Значимая веха". Украина начала реэкспорт газа

Гендиректор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон сообщил, что Украина реэкспортировала купленный в Евросоюзе газ в Польшу и Венгрию.

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Украина реэкспортировала 15 млн м&sup3; газа в Венгрию и Польшу
Украина реэкспортировала 15 млн м³ газа в Венгрию и Польшу
Фото: depositphotos.com

В октябре Украина впервые провела реэкспорт газа, закупленного в Евросоюзе. Об этом в Facebook сообщил генеральный директор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

"Еще одна значимая веха для рынка газа – начался реэкспорт газа, который был ранее завезен в Украину из ЕС. Ранее были только транзит и импорт. Первые 15 млн м³ газа были реэкспортированы в октябре в Венгрию и Польшу", – написал он.

По словам Макогона, Оператор ГТС "уже заработал порядка 500 млн грн дохода от предоставления услуги shorthaul".

"Это абсолютно новый источник дохода для компании, который был создан с нуля. Даже на таком древнем и инертном рынке, как транспортировка газа, можно находить новые возможности и точки роста", – добавил гендиректор компании.

https://www.facebook.com/mcfire76/posts/10158211599204081

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев добавил, что "Украина начала полноценный реэкспорт газа в ЕС".

"Этому способствовали несколько услуг, которые внедрили Оператор газотранспортной системы и подземные хранилища газа. "Укртрансгаз" еще несколько лет назад ввел услугу "таможенный склад", которая позволяет без растаможки хранить газ в Украине более 1000 дней. ОГТСУ внедрил услугу shorthaul, которая позволяет транзит газа через Украину в Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию", – пояснил он.

https://www.facebook.com/andriy.kobolyev/posts/10158027968483440

Агентство "Интерфакс-Украина" напоминает, что услугу shorthaul Оператор ГТС Украины ввел с 1 января 2020 года.

Теги: Украина, Польша, Венгрия, Андрей Коболев, ГТС, Укртрансгаз, транзит, Сергей Макогон, Оператор газотранспортной системы Украины
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