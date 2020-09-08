"Правый сектор": К власти в Киеве рвутся абсолютно ФСБшные и пророссийские проекты

"Правый сектор" намерен стать на выборах альтернативой пророссийским и олигархическим силам, заявил председатель партии Андрей Тарасенко.

Андрей Тарасенко: Кроме столицы, наше действие и противодействие этим врагам будут происходить по всей Украине Фото: Андрей Тарасенко / Facebook

"Правый сектор" собирается представить на местных выборах в Украине альтернативу олигархическим партиям и врагам страны, заявил глава партии Андрей Тарасенко на пресс-конференции в агентстве "Укринформ".

"Мы видим, что к власти в Киеве рвется абсолютно ФСБшный проект [бизнесмена Андрея] Пальчевского, который мимикрирует под патриотизм, откровенные враги – это ОПЗЖ, проект [Виктора] Медведчука, кума [президента России Владимира] Путина, так же как и Партия [Анатолия] Шария, которая является откровенно пророссийской", – рассказал Тарасенко.

Он добавил, что "Правый сектор" намерен стать альтернативой силам, которые в течение десятилетий занимаются "столичным дерибаном". Среди олигархических партий он назвал "Европейскую солидарность".

"Кроме столицы, наше действие и противодействие этим врагам будут происходить по всей Украине. Мы решили взять для себя несколько ключевых регионов, кроме Киева, это Тернопольская, Львовская, Сумская, Полтавская и Киевская области", – отметил глава "Правого сектора".

На пресс-конференции он представил лидеров списка партии в Киеве – руководителя ветеранской службы и представителя ДУК ПС Диану Виноградову, главу столичной ячейки Юрия Гуренко и руководителя охранной компании "Охрана ПС" Станислава Мисловича.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.

Избирательный процесс стартовал 5 сентября.