"УДАР Виталия Кличко" на праздник раздавала Конституцию

Он отметил, что лучшим подарком для Конституции в день ее 25-летия должны стать знание и соблюдение всех статей каждым гражданином страны.

"Партия "УДАР Виталия Кличко" провела масштабную акцию к празднику Основного закона. Наши волонтеры накануне и сегодня раздавали экземпляры Конституции в населенных пунктах по всей стране. Это дает надежду, что люди охотно участвуют в такого рода мероприятиях и с удовольствием напоминают себе ключевые статьи главного документа страны. Уважение ко Дню Конституции начинается с каждого из нас, давайте помнить об этом каждый день, а не только в праздник. Уважаем Конституцию, соблюдаем законы, любим Украину!" – резюмировал Палатный.