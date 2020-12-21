42% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО – опрос

11% респондентов считают, что Украине нужно вступить в военный союз с Россией и другими странами СНГ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии.

В декабре прошлого года вступление Украины в НАТО поддерживали 53% украинцев Фото: depositphotos.com

42% украинцев считают, что вступление в НАТО – это наилучший вариант для Украины, который гарантирует стране безопасность. Об этом свидетельствуют опубликованные 21 декабря результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии.

При этом в декабре прошлого года такого мнения придерживались 53% украинцев.

11% опрошенных думают, что Украине нужно вступить в военный союз с Россией и другими странами СНГ. В декабре 2019-го так считали 6% респондентов.

14% украинцев не смогли определиться с ответом.

Еще почти 34% опрошенных поддерживают внеблоковый статус Украины.

Опрос проводился с 5-го по 13 декабря во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма, методом личного интервью face-to-face. В рамках исследования проведено 2004 интервью с респондентами, проживающими в 131 населенном пункте Украины, выборка репрезентативна для населения старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, 12 июня 2020-го Украина получила статус партнера расширенных возможностей.