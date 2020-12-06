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"Украинская армия будет знать о России больше, чем мы когда-либо". Генерал США Ходжес выступил за усиление сотрудничества Украины и НАТО

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес допускает усиление сотрудничества Украины и НАТО, однако при условии полной уверенности США в том, что россияне не проникли в украинские спецслужбы.

Ходжес назвал три основные сферы развития отношений НАТО и Украины
Ходжес назвал три основные сферы развития отношений НАТО и Украины
Фото: EPA

Украинский флот, армия и разведка будут знать о России больше, чем США когда-либо узнают. Поэтому Штаты вместе с другими членами НАТО заинтересованы в расширении сотрудничества с Украиной, в частности, в вопросе обмена разведданными. Об этом 3 декабря в эфире телеканала "Дом" заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

"Я хотел бы увидеть развитие инфраструктуры для США и, возможно, трех или четырех других стран [НАТО] в Украине для Военно-морского флота, для обучения, где американским войскам было бы легче войти в так называемую ротационную базу для учений", – отметил генерал, отвечая на вопрос, допускают ли в Альянсе возможность более тесного сотрудничества с Киевом и в какой форме.

Еще одной формой сотрудничества Ходжес назвал учения НАТО в Черном море, на которых силы Альянса отрабатывают продвижение, командный контроль и взаимодействие в воздухе, на суше и воде.

"И третье – это усиление обмена разведданными, как это уже делают Румыния и Украина. Я хотел бы, чтобы мы расширили это. Потому что украинский флот, армия и разведка будут знать о России больше, чем мы когда-либо узнаем. Но мы, конечно, должны быть уверены, что русские не проникли в украинские спецслужбы", – добавил он.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, 12 июня 2020-го Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

Теги: Россия, США, НАТО, Бен Ходжес
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