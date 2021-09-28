44% украинцев разочарованы действующей властью в Украине – опрос

В то же время 21,3% респондентов надеются на действующую власть. А 15,5% опрошенных сказали, что чувствуют из-за нее тревогу.

Помимо этого, нынешняя украинская власть вызывает у граждан отчаяние (9,1%), равнодушие (8,2%), интерес (5,9%), оптимизм (5,7%), страх (5,5%), ненависть (5,2%), симпатию (3,4%), уверенность (2,5%) и гордость (1,1%).

Еще 2,2% респондентов затруднились с ответом.

Опрос проводился с 16-го по 21 сентября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки: 2,4%.