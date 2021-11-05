66% украинцев не доверяют Зеленскому – опрос

Доверяют главе государства 31% опрошенных.
Столько же респондентов имеют доверие к нардепу, бывшему спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову. Не доверяют ему 50% граждан.
Остальные политики расположились следующим образом:
Опрос проводился с 23 октября по 2 ноября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета.
Согласно результатам опроса, Зеленский сохраняет лидерство в президентском рейтинге.
На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.