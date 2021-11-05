66% украинцев не доверяют Зеленскому – опрос

Доверяют главе государства 31% опрошенных.

Столько же респондентов имеют доверие к нардепу, бывшему спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову. Не доверяют ему 50% граждан.

Остальные политики расположились следующим образом:

экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман – ему доверяют 28% опрошенных, 62% – нет;

сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко – 24% и 63% соответственно;

глава Минздрава Украины Виктор Ляшко – 22% и 68%;

нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко – 21% и 75%;

экс-глава СБУ Игорь Смешко – 20% и 50%;

лидер партии "Наши" Евгений Мураев – 19% и 54%;

пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко – 18% и 78%;

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль – 14% и 70%;

секретарь СНБО Алексей Данилов – 13% и 57%;

глава Офиса президента Андрей Ермак – 11% и 66%.

Опрос проводился с 23 октября по 2 ноября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета.

Согласно результатам опроса, Зеленский сохраняет лидерство в президентском рейтинге.