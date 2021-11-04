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"Он показал результат". Зеленский представил Резникова в Минобороны Украины

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Резников (справа) зарекомендовал себя как профессионал на посту главы Минреинтеграции, отметил Зеленский (слева)
Резников (справа) зарекомендовал себя как профессионал на посту главы Минреинтеграции, отметил Зеленский (слева)
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский представил в Минобороны Украины новоназначенного министра Алексея Резникова. Об этом 4 ноября сообщил пресс-центр офиса главы государства.

По словам Зеленского, Резников зарекомендовал себя как профессионал на посту главы Минреинтеграции.

"Он показал результат – и открытие [контрольных пунктов въезда – выезда] КПВВ, и большая, сложная работа в трехсторонней контактной группе [по урегулированию ситуации на Донбассе], и подготовка к нашей нормандской встрече, – сказал глава государства. – Я бы очень хотел, чтобы Алексей Резников показал важные изменения в Вооруженных силах… В частности, это реформирование условий жизни и условий работы нашей армии".

В то же время Зеленский поблагодарил за работу бывшего главу Минобороны Андрея Тарана.

"Андрей Васильевич Таран – профессиональный человек, благодаря которому мы запустили несколько очень важных оборонных программ нашей армии. Это и ракетная программа, и начало программы восстановления украинского флота", – отметил президент.

Контекст:

3 ноября парламент отправил в отставку министра обороны Украины Тарана, который возглавлял ведомство с марта 2020 года.

Резников возглавлял Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с марта 2020 года. 1 ноября 2021-го он написал заявление об отставке. 3 ноября Рада проголосовала за отставку Резникова, ее поддержали 329 нардепов.

Зеленский 3 ноября направил в парламент представление о назначении Резникова министром обороны.

4 ноября Рада назначила Резникова министром обороны.

Теги: Украина, Алексей Резников, Минобороны, отставка, Владимир Зеленский, Андрей Таран, президент, работа, КПВВ, назначение
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