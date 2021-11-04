"Он показал результат". Зеленский представил Резникова в Минобороны Украины

Резников (справа) зарекомендовал себя как профессионал на посту главы Минреинтеграции, отметил Зеленский (слева) Фото: president.gov.ua

По словам Зеленского, Резников зарекомендовал себя как профессионал на посту главы Минреинтеграции.

"Он показал результат – и открытие [контрольных пунктов въезда – выезда] КПВВ, и большая, сложная работа в трехсторонней контактной группе [по урегулированию ситуации на Донбассе], и подготовка к нашей нормандской встрече, – сказал глава государства. – Я бы очень хотел, чтобы Алексей Резников показал важные изменения в Вооруженных силах… В частности, это реформирование условий жизни и условий работы нашей армии".

В то же время Зеленский поблагодарил за работу бывшего главу Минобороны Андрея Тарана.

"Андрей Васильевич Таран – профессиональный человек, благодаря которому мы запустили несколько очень важных оборонных программ нашей армии. Это и ракетная программа, и начало программы восстановления украинского флота", – отметил президент.